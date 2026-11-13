Eisenkot acusa a Netanyahu de alimentar una campaña "racista" contra los árabes de Israel

"Se puede discrepar de los representantes de los partidos árabes, incluso se puede despreciar profundamente a algunos de ellos, pero no se puede, no es digno y no permitiré que se difame a todo un sector", escribió el líder de Yashar! (¡Recto!) en un mensaje publicado en la red social X.

Eisenkot recordó que los ciudadanos árabes representan el 21 % de la población del país y que, desde el inicio de la campaña electoral, se enfrentan a una campaña "alimentada por el primer ministro saliente y su entorno".

"Intentar arrinconarlos y enfangarlos como grupo es un acto contrario al sentido de Estado que deshonra la Declaración de Independencia y los valores de los que nos enorgullecemos como Estado judío y democrático", añadió.

En el mismo mensaje, Eisenkot reveló que se reunió el jueves con Netanyahu y con su secretario militar, aunque no dio detalles del contenido de la conversación. "Dejé claro que no permitiré la falta de supervisión", señaló sobre el Gobierno en funciones, en plena transición.

La reunión se produjo un día después de que Eisenkot pidiera por carta a Netanyahu que no emprendiera acciones militares sin "una amenaza directa e inmediata" hasta la formación de un nuevo Gobierno, y solicitara a la fiscal general su intervención para recibir informes de seguridad periódicos.

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"Para mí, la seguridad de Israel está por encima de cualquier otra consideración y nunca debe servir para sacar rédito político", escribió.

Sobre las negociaciones para formar Gobierno, Eisenkot aseguró que avanzan "en el diálogo con los socios" y que está dispuesto a hablar "con todo cargo electo" que acepte los cuatro principios que ha fijado, con el objetivo de formar "cuanto antes" un "Gobierno de emergencia" estable encabezado por él: "No hay otra alternativa".

También destacó que el bloque opositor ya está ejerciendo su mayoría en la Knéset (Parlamento): en sus tres primeros días, la nueva Cámara ha creado la Comisión Organizadora, la de Asuntos Exteriores y Defensa y la de Finanzas, y ha iniciado los trámites para crear una comisión estatal de investigación y derogar leyes que, según dijo, "dañaron la democracia".

La oposición se ha comprometido a crear una comisión estatal de investigación sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que Netanyahu se ha negado reiteradamente.

Eisenkot, que obtuvo el respaldo de 67 diputados, incluidos los 19 de las formaciones árabes, recibió el domingo el encargo del presidente, Isaac Herzog, y dispone de 28 días, prorrogables otros 14, para formar Gobierno.