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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 12:45

Ejército yemení afirma haber "neutralizado" 221 combatientes hutíes en 39 ataques aéreos

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Saná, 13 nov (EFE).- El Ejército yemení, compuesto por fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido y apoyado por Arabia Saudí, afirmó este viernes haber "neutralizado" 221 combatientes de los rebeldes hutíes en 39 ataques con aviación militar y drones contra posiciones de los insurgentes.

Por EFE
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El portavoz del Ejército, Majed al Nuzaili, detalló en su cuenta en X que esos ataques fueron lanzados "en las últimas horas" en el marco de los combates que se desarrollan en las gobernaciones de Taiz, Marib y al Jauf, en el suroeste, centro y el norte del Yemen, respectivamente.

"Tuvieron como blanco posiciones y fortificaciones de la milicia (hutí), posiciones de tiro, concentraciones de sus miembros", dijo Nuzaili, e indicó que otros ataques fueron realizados con lanzacohetes y artillería pesada.

Aseguró también que las fuerzas progubernamentales repelieron este viernes varios ataques hutíes en Taiz, asediada por los hutíes, y que conecta con Adén, sede del Gobierno reconocido.

"Las operaciones resultaron en la neutralización de 221 líderes y miembros de la milicia, tanto muertos como heridos, y la destrucción e inutilización de 73 vehículos militares y equipo militar", afirmó el portavoz.

Reiteró que las fuerzas progubernamentales "proseguirán sus misiones para lograr los objetivos de la operación 'Amanecer de Yemen'", que el Ejército lanzó a principios de octubre para recuperar las ciudades controladas por los hutíes.

La violencia se recrudeció en Yemen después de que los hutíes lanzaran a finales de agosto una ofensiva relámpago en la que conquistaron toda la costa occidental del Yemen, incluido el puerto de Moca y el estrecho de Bab al Mandeb, en la entrada del mar Rojo.

Las fuerzas gubernamentales respondieron el 5 de octubre con una amplia ofensiva, bautizada "Amanecer de Yemen", en la que consiguieron recuperar el control sobre Bab al Mandeb, y desde entonces los combates se intensificaron en múltiples frentes del territorio yemení.

Las tropas del Gobierno reconocido están apoyadas por la aviación de la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí, que interviene en el Yemen desde 2015.

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