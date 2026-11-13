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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 07:00

El actor turco Can Yaman: "He tomado decisiones difíciles para no ser encasillado"

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Madrid, 13 nov (EFE).- Tras conquistar al público con las telenovelas románticas y explorar después la ficción de época con 'El turco' y 'Sandokán', el actor turco Can Yaman defiende la necesidad de reinventarse para escapar de las etiquetas, un camino que lo ha llevado a España para protagonizar la serie 'El laberinto de las mariposas'.

Por EFE
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"He tomado decisiones difíciles que nadie haría solo para no ser encasillado" como actor, revela Yaman en declaraciones a EFE en Madrid con motivo del estreno de esta ficción española este viernes en AMC+.

Junto al actor turco, los españoles María de Nati, Andrea Duro y Félix Gómez forman parte del reparto de este 'thriller', que combina espionaje, intriga, venganza y mucha acción, con una historia de amor de fondo.

Yaman interpreta a un agente secreto que se convierte en el hombre más buscado de España tras ser traicionado y, mientras lucha por demostrar su inocencia contra reloj, deberá desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado.

"Lucho mucho por no ser encasillado en un género", comenta el actor turco, que revela que tomó la decisión "radical" de trasladarse de Turquía a Italia y explorar otros idiomas para ponerse "a prueba".

"Cuando rodaba 'Sandokán', tenía doce millones de seguidores en Instagram; lo borré para concentrarme y empecé desde cero", desvela para admitir que prefiere "la credibilidad a la visibilidad", una apuesta por su evolución profesional frente a la popularidad.

Después de un año aprendiendo español durante cuatro horas al día con una profesora, llegó el proyecto de 'El laberinto de las mariposas', que lo ha llevado a estrenarse en un género nuevo para él y a enamorarse de Madrid, donde alquiló una casa.

"Me gusta adaptarme; una vez que me paro de adaptar a las cosas, ya me siento muerto, así que me hace bien", subraya.

El actor, que domina cinco idiomas (turco, italiano, inglés, alemán y español), se encuentra en estos momentos aprendiendo portugués para el rodaje de una película en Brasil, y revela que le han llegado también proyectos de Colombia y Alemania, en este último caso para un papel de vampiro.

"Nunca habría imaginado que haría un vampiro, pero quieren uno bronceado como yo, aunque creo que sería más lobo", bromea Yaman, que se siente afortunado por las ofertas que le están llegando.

No se obsesiona con ningún objetivo en particular porque está convencido de que la vida le reservará mejores planes. "Es un juego de ajedrez: entre las cosas que llegan, hay que hacer el movimiento correcto", sintetiza.

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