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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 08:30

El ala juvenil del partido opositor ruso Rassvet se autodisuelve

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Moscú, 13 nov (EFE).- El ala juvenil del partido opositor ruso Rassvet anunció este viernes su autodisolución que se produce una semana después de que la formación fuera catalogada como 'agente extranjero' por las autoridades rusas.

Por EFE
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"Lamentablemente no podemos continuar con nuestra labor", señaló Rassvet juvenil en un comunicado.

Según la nota, la organización se fundó y operó durante tiempos difíciles, lo que ya es "una excelente señal para la sociedad civil rusa".

"Los jóvenes se preocupan por lo que sucede en el país y nosotros somos una clara prueba de ello", agregan.

El ala juvenil de Rassvet, cuyos miembros tienen entre 14 y 18 años, contaba con oficinas en 12 regiones rusas.

Rassvet fue declarado "agente extranjero" el pasado 6 de noviembre, junto con el partido Rusia Pacífica, fundado por la oposición rusa en el exilio.

La líder de Rassvet y exaspirante presidencial Yekaterina Duntsova lamentó la decisión del Ministerio de Justicia y opinó que se trata de un aviso para todos los partidos.

Duntsova enfatizó que Rassvet opera en Rusia y cumple las leyes locales, mientras Rusia Pacífica se creó en el extranjero.

"Esto es una señal para todos los partidos políticos; cualquiera podría ser el siguiente", dijo Duntsova.

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