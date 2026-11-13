El ala juvenil del partido opositor ruso Rassvet se autodisuelve

"Lamentablemente no podemos continuar con nuestra labor", señaló Rassvet juvenil en un comunicado.

Según la nota, la organización se fundó y operó durante tiempos difíciles, lo que ya es "una excelente señal para la sociedad civil rusa".

"Los jóvenes se preocupan por lo que sucede en el país y nosotros somos una clara prueba de ello", agregan.

El ala juvenil de Rassvet, cuyos miembros tienen entre 14 y 18 años, contaba con oficinas en 12 regiones rusas.

Rassvet fue declarado "agente extranjero" el pasado 6 de noviembre, junto con el partido Rusia Pacífica, fundado por la oposición rusa en el exilio.

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La líder de Rassvet y exaspirante presidencial Yekaterina Duntsova lamentó la decisión del Ministerio de Justicia y opinó que se trata de un aviso para todos los partidos.

Duntsova enfatizó que Rassvet opera en Rusia y cumple las leyes locales, mientras Rusia Pacífica se creó en el extranjero.

"Esto es una señal para todos los partidos políticos; cualquiera podría ser el siguiente", dijo Duntsova.