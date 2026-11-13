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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 09:30

El comercio minorista en Brasil mantiene su estabilidad en septiembre, con un 0,2 %

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São Paulo, 13 nov (EFE).- El volumen de ventas del comercio minorista en Brasil mantuvo su estabilidad en septiembre, con un discreto crecimiento del 0,2 % respecto a agosto, informó este viernes el Gobierno.

Por EFE
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En comparación con septiembre de 2025, las ventas aumentaron un 1,7 %, igual porcentaje que en el acumulado anual, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

A pesar del crecimiento intermensual, los resultados no pueden ser interpretados como un ciclo de subidas, sino como "movimientos de estabilidad", según el encargado de la medición, Cristiano Santos.

"Para el sector comercial, este resultado se interpreta como estabilidad. Cualquier variación que se sitúe entre el -0,5 % y el +0,5 % es un resultado demasiado cercano a 0 como para interpretarlo como un crecimiento o una caída. Por lo tanto, en estos dos últimos meses observamos un panorama de estabilidad", dijo Santos, según declaraciones citadas en los resultados.

De las ocho categorías que componen la encuesta, cinco han presentado crecimiento respecto a agosto.

Los equipos y materiales de oficina, informática y comunicación lideraron el crecimiento mensual con un alza del 7,6 %, seguidos de los combustibles (2,8 %) y la vestimenta y el calzado (2,5 %).

También crecieron los artículos de farmacia (1,0 %) y los libros y las revistas (0,8 %).

Paralelamente, las ventas de muebles y electrodomésticos retrocedieron un 2,6 % entre agosto y septiembre, mientras que las de supermercados, productos alimenticios, bebidas y tabaco cayeron un 0,5 %, al igual que la categoría otros artículos de uso personal y doméstico (-0,3 %).

Con este resultado, el tercer trimestre del año cierra con una expansión de 1,1 % interanual.

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