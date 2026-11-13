El comercio minorista resiste a la crisis de Haití en la frontera con República Dominicana

Del lado haitiano, una pareja de la Policía Fronteriza Terrestre (Polifront) abre su propia puerta para que la multitud pase a la "Tierra de Nadie", un tramo de unos cien metros de la polvorienta carretera que antecede a la línea fronteriza con la República Dominicana donde numerosos militares, armados con fusiles, vigilan de cerca, apoyados por cámaras en los postes, todos los movimientos de la multitud.

Los haitianos, muchos de ellos mujeres, llegan con lo que han podido cultivar en sus empobrecidos campos: unos cuantos plátanos verdes, piñas, cebollas, papas, zanahorias y tomates, productos que por la falta de fertilizantes se quedaron a medio crecer, y los exhiben directamente en el suelo o sobre costales en los márgenes de la vía pública.

Hace solo tres días el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, visitó Kenscoff -un distrito agrícola al suroeste de Puerto Príncipe donde las bandas armadas han perpetrado varias matanzas, la más reciente el pasado agosto, con al menos 47 muertos- para impulsar su reactivación económica mediante la distribución de fertilizantes, semillas de pimientos, puerros, zanahorias y coles, así como de herramientas para el campo.

Otros haitianos que llegan al mercado binacional ofrecen huevos de gallina o pescados secos que atraen enjambres de moscas, mientras montones de hombres pasan a su lado empujando carretillas repletas de refrescos, enlatados, papel higiénico, utensilios de plástico y otros productos industrializados adquiridos al por mayor para revender en Puerto Príncipe, la capital controlada en su mayor parte por las bandas armadas.

La República Dominicana, con un PIB per cápita que quintuplica el de Haití (unos 11.495 dólares en 2025 contra 2.668 dólares), domina el mercado binacional al que acuden básicamente haitianos en busca de lo que no consiguen en su país, devastado por múltiples problemas políticos, económicos, sociales y de seguridad.

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"Los problemas no nos afectan aquí", dice a EFE Anil, un haitiano que trabaja cargando y descargando cajas en una bodega a unos metros de la "Tierra de Nadie", un trabajo por el que asegura que gana diariamente en media 200 pesos dominicanos (unos 3,3 dólares).

La mayoría de los haitianos evita opinar sobre la situación de su país y se limita a decir que en la zonas fronterizas la situación de seguridad es muy diferente a la de la capital y por eso el mercado sigue funcionando normalmente.

"Aquí no hay ningún problema de seguridad. El flujo de las ventas disminuye a veces por los controles de seguridad, pero aquí no se oyen tiros ni nada, puede preguntarle a más personas y le van a decir lo mismo", asegura a EFE la dominicana Mily Pérez, administradora de un local de ventas de víveres al por mayor.

La mujer acumula sobre una pequeña mesa que le sirve de escritorio montones de billetes arrugados de pesos dominicanos y, en una cajilla de plástico, guarda dólares ordenados de forma meticulosa, según su denominación. En este mercado esas son las monedas que más circulan, mientras que el gourde, la divisa haitiana, se usa muy poco, generalmente para pequeñas compras entre ellos mismos.

Según el director de la Gestión Coordinada de la Frontera, coronel Mejía Guerrero, por el mercado binacional pasan semanalmente unos 700 vehículos, desde camiones grandes hasta camionetas y tap-taps, todos atiborrados de personas y mercancías, incluso sobre el techo.

Los tap-taps son autobuses pintados con una explosión de colores vivos que además suelen llevar escritas frases bíblicas, de motivación o nombres de grupos musicales y que se utilizan para transportar personas y mercancías, todos apiñados en el mismo espacio, con ventanas diminutas.

Antes de las cinco de la tarde, cuando el portón del mercado se cierra, los últimos compradores dejan el lugar. Algunas mujeres se alejan a pie, llevando las mercancías en grandes bultos sobre la cabeza, mientras otros lo hacen en vehículos que muestran en su matrícula trasera un lema que recuerda lo que fue su país y que aspiran que vuelva a ser: "Haití. La perla de las Antillas".