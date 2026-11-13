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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 18:50

El cultivo de amapola en México cae un 27,65 % por el fentanilo y las políticas antidroga

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Ciudad de México, 13 nov (EFE).- El cultivo ilícito de amapola en México cayó un 27,65 % en el periodo 2023-2024 respecto al ciclo anterior, impulsado por el desplazamiento hacia opioides sintéticos como el fentanilo y las políticas antidroga que combinan la erradicación con programas de desarrollo rural, según un informe presentado este viernes por el Gobierno mexicano y la ONU.

Por EFE
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De acuerdo con el séptimo reporte de monitoreo elaborado junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la superficie estimada con cultivos pasó de 11.095 hectáreas en 2022-2023 a 8.028 hectáreas en 2023-2024.

En el plano internacional, el estudio atribuye esta contracción a una "transformación del mercado de opioides", en la que los opiáceos de origen natural "están siendo desplazados de forma gradual por opioides sintéticos (como el fentanilo y sus análogos)".

Según el documento, esta reconfiguración obedece a las "ventajas en términos de costos, logística y rentabilidad" de las drogas sintéticas, lo que ha terminado "reduciendo los incentivos económicos asociados al cultivo de amapola en algunos países productores, como es el caso de México".

A nivel interno, el informe señala que la disminución no depende únicamente de la localización y destrucción de plantíos, sino también de políticas de desarrollo alternativo como el programa gubernamental Sembrando Vida, al que identifica como un factor asociado a la "transición voluntaria hacia actividades agrícolas lícitas".

Con apoyos económicos de hasta 5.000 pesos mensuales e insumos en estados productores como Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Durango, este plan "contribuyó a compensar la pérdida de ingresos derivada del abandono de la producción de amapola", según una evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) citada en el reporte.

El estudio añade que las condiciones meteorológicas también incidieron en la bajada por la sequía severa registrada en las regiones serranas y por el impacto del huracán Otis en el estado de Guerrero, que provocó daños directos a parcelas y redujo la cobertura de muestreo en esa entidad.

Por esta razón, los autores advierten que "la reducción registrada en 2023-2024 respecto de 2022-2023 no puede atribuirse a una sola causa" y piden tomar las comparaciones directas con reserva, ya que convergen una posible caída real del cultivo, la menor cobertura de campo en el sur y un ajuste en el diseño estadístico.

Como resultado de la menor superficie y rendimiento agrícola, la producción potencial nacional de goma de opio seca cayó un 36,48 %, al pasar de 166,31 toneladas métricas en 2022-2023 a 105,64 toneladas en 2023-2024.

Paralelamente, los registros del esfuerzo nacional reportados por la FGR indican que las fuerzas federales destruyeron 9.087 hectáreas de amapola en 2024, lo que supone un 10,62 % menos que las 10.167 hectáreas erradicadas en 2023 y un 20,28 % por debajo de las 11.398 hectáreas destruidas en 2022.

El informe se publica en un contexto de reconfiguración del narcotráfico regional, marcado por el desplazamiento de las drogas de origen vegetal frente al tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo y por el refuerzo de la cooperación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos.

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