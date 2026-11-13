El Ejército alemán desconecta temporalmente flota de drones por ciberataque, según medio

"Las Fuerzas Armadas alemanas dejaron fuera de servicio durante varios días su flota de drones de la empresa bávara", señaló BR, que citó fuentes conocedoras del caso, en su información sobre el ataque cibernético sufrido por Quantum Systems, con sede en Gilching, cerca de Múnich, la capital del estado federado de Baviera.

Según el medio bávaro, que citó también fuentes de los servicios de seguridad, el origen del ataque cibernético podría estar en Rusia.

BR señaló que recientes ejercicios de las Fuerzas Armadas germanas se llevaron a cabo sin los drones de Quantum Systems, contrariamente a lo previsto, debido a "la preocupación de que el ataque informático contra el fabricante pudiera afectar, de forma indirecta, también a los operadores y causarles un daño considerable".

El objetivo del ciberataque habría sido, además de Quantum Systems, los operadores de los drones, entre los que figuran las propias Fuerzas Armadas de Alemania y Ucrania, según BR.

"Según se ha sabido, a finales de octubre unos desconocidos instalaron un programa malicioso en los servidores de Quantum", indicó.

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Ese programa podría haber infectado los drones para dejarlos inutilizables, pero ese extremo logró evitarse y, en consecuencia, actualmente las Fuerzas Armadas alemanas pueden usar de nuevo esos sistemas.

BR informó de que hay una investigación en marcha en la que cooperan los servicios de inteligencia de los Ministerios de Interior y de Defensa, además de la Oficina Federal de Seguridad en las Tecnologías de la Información (BSI), organismo nacional germano responsable de ciberseguridad.

Preguntado por EFE sobre el ciberataque, un portavoz de Quantum Systems se abstuvo de comentar la noticia.

El jueves, en un comunicado, la empresa había reconocido que a finales de octubre sufrió un incidente de ciberseguridad a manos de "actores hostiles", el cual pudo ser contenido rápidamente sin que exista un riesgo ya para los usuarios y operadores finales.

"La industria de Defensa europea ha estado sufriendo ciberataques persistentes durante años. Las empresas que se hallan a la vanguardia del apoyo a Ucrania estamos siendo atacadas precisamente porque nuestro trabajo es críticamente relevante para la seguridad de los clientes", agregó.

El Ministerio de Defensa tampoco quiso hacer declaraciones al respecto.