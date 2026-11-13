ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 14:10

El Ejército alemán desconecta temporalmente flota de drones por ciberataque, según medio

Imagen sin descripción

Berlín, 13 nov (EFE).- Un ciberataque contra el fabricante de drones alemán Quantum Systems obligó a que las Fuerzas Armadas de Alemania desconectaran temporalmente parte de su flota de sistemas no tripulados, informó la radiotelevisión bávara BR.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Las Fuerzas Armadas alemanas dejaron fuera de servicio durante varios días su flota de drones de la empresa bávara", señaló BR, que citó fuentes conocedoras del caso, en su información sobre el ataque cibernético sufrido por Quantum Systems, con sede en Gilching, cerca de Múnich, la capital del estado federado de Baviera.

Según el medio bávaro, que citó también fuentes de los servicios de seguridad, el origen del ataque cibernético podría estar en Rusia.

BR señaló que recientes ejercicios de las Fuerzas Armadas germanas se llevaron a cabo sin los drones de Quantum Systems, contrariamente a lo previsto, debido a "la preocupación de que el ataque informático contra el fabricante pudiera afectar, de forma indirecta, también a los operadores y causarles un daño considerable".

El objetivo del ciberataque habría sido, además de Quantum Systems, los operadores de los drones, entre los que figuran las propias Fuerzas Armadas de Alemania y Ucrania, según BR.

"Según se ha sabido, a finales de octubre unos desconocidos instalaron un programa malicioso en los servidores de Quantum", indicó.

Ese programa podría haber infectado los drones para dejarlos inutilizables, pero ese extremo logró evitarse y, en consecuencia, actualmente las Fuerzas Armadas alemanas pueden usar de nuevo esos sistemas.

BR informó de que hay una investigación en marcha en la que cooperan los servicios de inteligencia de los Ministerios de Interior y de Defensa, además de la Oficina Federal de Seguridad en las Tecnologías de la Información (BSI), organismo nacional germano responsable de ciberseguridad.

Preguntado por EFE sobre el ciberataque, un portavoz de Quantum Systems se abstuvo de comentar la noticia.

El jueves, en un comunicado, la empresa había reconocido que a finales de octubre sufrió un incidente de ciberseguridad a manos de "actores hostiles", el cual pudo ser contenido rápidamente sin que exista un riesgo ya para los usuarios y operadores finales.

"La industria de Defensa europea ha estado sufriendo ciberataques persistentes durante años. Las empresas que se hallan a la vanguardia del apoyo a Ucrania estamos siendo atacadas precisamente porque nuestro trabajo es críticamente relevante para la seguridad de los clientes", agregó.

El Ministerio de Defensa tampoco quiso hacer declaraciones al respecto.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar