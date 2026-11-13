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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 22:30

El Ejército de Nicaragua incauta 240 paquetes de cocaína en una operación sin detenidos

Imagen sin descripción

San José, 13 nov (EFE).- El Ejército de Nicaragua informó este viernes que incautó 240 paquetes de cocaína en la costa del Pacífico y no pudo detener a los sospechosos ligados al alijo, que huyeron tras un intercambio de disparos con los soldados.

Por EFE
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La sustancia ilícita fue decomisada en las costas del Pacífico, en la playa Salinas Grande, departamento (provincia) de León, en el noroeste de Nicaragua.

Según el informe militar, la droga era trasladada por los sospechosos que iban a bordo de una embarcación de fabricación artesanal, que al ser detectada procedieron a darle persecución y se produjo un intercambio de disparos, obligándolos a varar en la costa de Salinas Grandes, a 5,2 millas náuticas al noreste de Puerto Sandino.

Posteriormente se dieron a la fuga dejando la embarcación de nombre 'El Fénix' con motor fuera de borda abandonada con ocho sacos que contenían en su interior 240 paquetes rectangulares de cocaína.

Las autoridades, que no informaron del peso total de la droga, aseguraron que la cocaína y la lancha fueron entregadas a las autoridades correspondientes y que continúan buscando a los prófugos.

Nicaragua se encuentra ubicada geográficamente en un corredor de alto tráfico para la droga que se produce en Suramérica y se traslada hacia Norteamérica, donde operan principalmente los carteles mexicanos y residen los principales consumidores.

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