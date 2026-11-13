El Ejército regular recupera zona estratégica en Kordofán Occidental, en el sur de Sudán

"El Ejército y las fuerzas conjuntas han capturado la zona de Sarif Ankush, en la localidad de Al Juwai, tras infligir importantes pérdidas a las FAR, tanto en personal como en material", confirmó a EFE el portavoz de las Fuerzas Conjuntas aliadas del Ejército regular, Mutawakil Abuya.

Afirmó que con la toma de esa zona, el Ejército se abre camino hacia la también importante ciudad de Al Nuhud, y avanza hacia la amplia región occidental de Darfur, controlada por los paramilitares.

Sus afirmaciones, a las que no han reaccionado aún los paramilitares, llegan en un momento en el que se han intensificado los combates en el sur y el oeste de Sudán, en medio de importantes deserciones en las filas de las FAR.

La guerra en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023 y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 14 millones, convirtiendo al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria y de desplazamientos del planeta.