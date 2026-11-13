ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 14:40

El Ejército regular recupera zona estratégica en Kordofán Occidental, en el sur de Sudán

Imagen sin descripción

Jartum, 13 nov (EFE).- El Ejército sudanés recuperó este viernes una zona estratégica en el estado de Kordofán Occidental, abriéndose camino para avanzar en los principales bastiones de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el oeste del país, informaron a EFE fuentes militares.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El Ejército y las fuerzas conjuntas han capturado la zona de Sarif Ankush, en la localidad de Al Juwai, tras infligir importantes pérdidas a las FAR, tanto en personal como en material", confirmó a EFE el portavoz de las Fuerzas Conjuntas aliadas del Ejército regular, Mutawakil Abuya.

Afirmó que con la toma de esa zona, el Ejército se abre camino hacia la también importante ciudad de Al Nuhud, y avanza hacia la amplia región occidental de Darfur, controlada por los paramilitares.

Sus afirmaciones, a las que no han reaccionado aún los paramilitares, llegan en un momento en el que se han intensificado los combates en el sur y el oeste de Sudán, en medio de importantes deserciones en las filas de las FAR.

La guerra en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023 y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 14 millones, convirtiendo al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria y de desplazamientos del planeta.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar