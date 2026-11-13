El Estado francés y la SNCF acuerdan subir en un 50 % la inversión en la red ferroviaria

La contrapartida de ese aumento de la inversión es un aumento del 25 % del tráfico al final de periodo del contrato en 2033 respecto a 2024, lo que significaría cerca de 800.000 trenes adicionales, incluyendo los de alta velocidad, los regionales y de mercancías, indicó el Ministerio de Transportes en un comunicado.

Otras de las prioridades son adaptar las infraestructuras ferroviarias al cambio climático, lo que pasa por centrarse en la regeneración y modernización de los componentes más sensibles, pero también reforzar las exigencias en términos de resultados operativos y financieros para SNCF Réseau, filial de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF).

Sobre ese último punto, el objetivo es disminuir en un 25 % su endeudamiento, que es de unos 19.000 millones de euros, después de que el Estado ya hubiera asumido 35.000 millones entre 2020 y 2022.

El contrato lo firmaron en presencia del presidente de la SNCF, el ex primer ministro francés, Jean Castex, el consejero delegado de SNCF Réseau, Matthieu Chabanel, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, que anunció un mecanismo adicional de financiación con la creación de un programa de certificados de ahorro de energía.

Ese dispositivo, que obliga a los proveedores de energía a financiar acciones de renovación energética, deberá aportar 241 millones de euros de operaciones en 2027 y 2028.

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El Gobierno prevé igualmente destinar a la renovación de la red ferroviaria una parte de los ingresos que se obtengan con la Tasa sobre la Explotación de las Infraestructuras de Transportes de Larga Distancia (TEITLD), según el proyecto de presupuestos del Estado para 2027.

Por su parte, la SNCF tendrá que seguir contribuyendo a esa renovación aportando una parte de sus resultados.

Tabarot insistió en que con este contrato "damos a nuestra red ferroviaria los medios para responder a nuestras ambiciones: regenerarse, modernizarse y acompañar el desarrollo del tren".

"Porque aunque con frecuencia la red es invisible para los ojos de los viajeros, es la primera condición de un servicio de calidad para los usuarios. Sin una red fiable, sólida y moderna, no se podrá desarrollar de forma duradera ninguna oferta de trenes, ni siquiera la más innovadora", añadió el ministro.