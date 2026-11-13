ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
35º
Ahora
ver más
35º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
31º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 10:55

El Gobierno chileno advierte que usará la fuerza contra los camioneros que siguen en paro

Imagen sin descripción

Santiago de Chile, 13 nov (EFE).- El Gobierno de Chile advirtió este viernes que usará la fuerza contra los transportistas que consideran insuficientes las medidas anunciadas para contener el alza de los combustibles y mantienen el paro.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El Gobierno demostró su disposición al diálogo y alcanzó un acuerdo con representantes del transporte de carga, pero el derecho a manifestarse no puede transformarse en el derecho a obstaculizar carreteras, impedir el libre tránsito y perjudicar a miles de chilenos que necesitan trabajar y desplazarse", dijo el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

"La ley se va a cumplir y Carabineros (policía militarizada) actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público”, añadió en su cuenta de X.

El Ejecutivo de José Antonio Kast llegó a un acuerdo el jueves, tras intensas horas de negociación, con algunas de las organizaciones de pequeños y medianos transportistas que desde el martes mantenían bloqueos parciales en las principales autovías del país.

El pacto incluye congelar el alza de los combustibles hasta marzo del año que viene, revertir el último incremento de los carburantes que entró en vigencia el jueves (cercano a los 40 pesos chilenos para gasolina y diésel) y disminuir en otros 100 pesos adicionales el precio del diésel.

Transportistas independientes de ciudades como Temuco, Antofagasta o Santiago lo consideraron insuficiente y decidieron mantener las protestas.

Diversos tramos de la Ruta 68, que une Santiago con Valparaíso, amanecieron este viernes con bloqueos parciales.

Chile, uno de los países más largos del mundo, carece de un sistema ferroviario y prácticamente todos los traslados de carga se hacen por carretera, por lo que los bloqueos de rutas generan importantes disrupciones en las cadenas de suministro.

La crisis de los combustibles arrancó el pasado marzo, cuando Kast decidió no recurrir a un mecanismo estatal que sirve para neutralizar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, con lo que trasladó a los consumidores todo el aumento provocado por la guerra en Oriente Medio.

Desde el inicio de la ofensiva, el precio internacional del diésel ha aumentado un 80 % y el de las gasolinas un 40 %.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas del Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar