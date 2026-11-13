El Gobierno de Merz planea el mayor presupuesto de la historia de Alemania

"Para el próximo año se prevén unos gastos por valor de 560.920 millones de euros", informó la Cámara Baja del Parlamento alemán o 'Bundestag' al dar cuenta de la decisiva reunión mantenida por los representantes de la Comisión de Presupuestos.

El montante supone 5.480 millones de euros más que en el proyecto del Gobierno, y un aumento del gasto del Estado de un 6,9 % respecto a 2026, e incluye un gasto militar que supera los 139.000 millones de euros, según informó en un comunicado el Ministerio de Defensa.

"La Comisión de Presupuestos subraya la necesidad de que el gasto en defensa siga una trayectoria de crecimiento", indicó el ministerio que dirige el político socialdemócrata Boris Pistorius.

El presupuesto ordinario de Defensa en 2026 fue de 82.700 millones de euros, a los que se sumaron 25.500 millones del fondo creado para rearmar al Ejército germano tras el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022.

En el caso de 2027, el presupuesto ordinario del ministerio de Pistorius será de 109.700 millones de euros, montante al que se suma 29.900 millones de euros del fondo de rearme hasta los algo más de 139.000 millones de euros.

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Así, el proyecto presupuestario plantea un incremento del gasto militar de casi el 29 % respecto a 2026 en un país que, en palabras del canciller Friedrich Merz, tiene por objetivo disponer del "mayor Ejército convencional" de Europa.

Mayor que la partida del gasto en Defensa, según el proyecto presupuestario del Gobierno alemán, es la del gasto social.

Un total de 203.290 millones de euros están reservados para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Transportes es otra de las áreas más relevantes del proyecto, con 25.350 millones de euros, por delante de carteras como Educación y Familia (15.930 millones de euros) o Sanidad (15.120 millones de euros).

En el capítulo de inversiones, estas alcanzarán en 2027 el montante de 61.850 millones de euros, 5.580 millones de euros más de lo previsto inicialmente por el Ejecutivo.

Para la financiación del presupuesto, el Estado alemán prevé adquirir 122.970 millones de euros en nuevas deudas, al tiempo que se prevé el ingresos fiscales de 396.210 millones de euros.

Está previsto que la Cámara Baja del Parlamento alemán vote el proyecto en la semana del 24 al 27 de este mes.