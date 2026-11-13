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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 21:55

El 'Jefe de jefes', excapo de la droga, deja cárcel en México por emergencia médica

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Guadalajara (México), 13 nov (EFE).- El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el 'Jefe de jefes' o el Padrino, dejó este viernes el penal de Puente Grande y fue trasladado de emergencia a un hospital de Guadalajara (oeste de México) al presentar dificultad para respirar, informaron fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por EFE
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El exlíder del Cártel de Guadalajara, de 80 años de edad, fue trasladado por numerosos elementos de la policía estatal y el Ejército Mexicano a un hospital privado donde fue ingresado en el área de emergencia por presentar bajos niveles de oxigenación.

Félix Gallardo cumple en la cárcel de Puente Grande dos condenas que suman 77 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, además de secuestro y homicidio de Enrique Camarena, agente de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, en la década de los años 80.

Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha confirmado de manera pública su traslado ni su estado de salud. El hospital permanece resguardado por elementos militares.

Félix Gallardo fue fundador del Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero, 'el Narco de narcos' y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, una de las organizaciones más importantes en el trasiego de estupefacientes a Estados Unidos y Centroamérica en las décadas de los años 70 y 80.

El capo negoció con Pablo Escobar el traslado de la droga desde Colombia hacia Estados Unidos y tras su detención en abril de 1989, el Cártel de Guadalajara se fragmentó en diversos grupos delictivos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez.

Félix Gallardo llegó al área de máxima seguridad del penal de Puente Grande en 2015 procedente de la cárcel del Altiplano y fue liberado tras ganar un amparo para no ser trasladado a una prisión de esas características debido a entonces tenía 69 años.

En 2017, reingresó al penal ya sin la etiqueta de reo de máxima peligrosidad, lo que le permitió integrarse a la comunidad carcelaria.

El exjefe del Cártel de Guadalajara sufre de diversos males de salud como sordera, ceguera parcial y problemas de columna y enfermedades crónico degenerativas.

Pese a que en 2022 un juez le concedió la posibilidad de pasar el resto de su condena en arresto domiciliario, Félix Gallardo permanece en la cárcel debido a que la FGR impugnó la resolución.

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