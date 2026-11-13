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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 08:25

El Kremlin niega que planee usar la tregua en Kostiantínivka para reagrupar sus fuerzas

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Moscú, 13 nov (EFE).- El Kremlin negó este viernes que Rusia vaya a aprovechar una tregua en la localidad ucraniana de Kostiantínivka (Donetsk), que el Ejército ruso asegura haber tomado en julio pasado, para reagrupar sus fuerzas.

Por EFE
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"La afirmación de que se usará (la tregua) para transportar vehículos blindados no resiste ninguna crítica, porque es perfectamente visible desde satélites, drones y otros equipos de vigilancia", sostuvo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que, al afirmar esto, la parte ucraniana admite implícitamente que Rusia controla Kostiantínivka.

Peskov aseveró que la misión humanitaria en Kostiantínivka, una iniciativa propuesta el jueves por el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su encuentro en el Kremlin con los emisarios estadounidenses, es una continuación de la experiencia obtenida durante la tregua en Oleshki, en la región de Jersón.

Según Peskov, el objetivo es dar la posibilidad de abandonar la ciudad a entre 400 y 500 civiles, quienes, insistió, podrán dirigirse tanto a Rusia como a Ucrania.

El Kremlin instó a los representantes de Estados Unidos y Europa a persuadir a Ucrania para que acepte esta misión humanitaria.

"Hacemos un llamamiento tanto a los estadounidenses como a los europeos para que, si son ciertas sus afirmaciones de que buscan la paz, utilicen su peso para influir en los ucranianos y animarlos a llevar a cabo esta operación humanitaria en Kostiantínivka", agregó.

Peskov aseguró que Moscú necesitaría cinco días para realizar las labores de desminado en la localidad.

Rusia aseguró haber conquistado el bastión ucraniano de Kostiantínivka en julio pasado, aunque Kiev ha negado que Moscú controle la totalidad de la urbe.

Los combates por Kostiantínivka, cuya toma abre el camino hacia Slaviansk y Kramatorsk, los principales objetivos de la ofensiva rusa en el Donbás, comenzaron en octubre de 2025.

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