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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 11:40

El mexicano Alberto H. Tizcareño gana el Premio Internacional de Cuento Ignacio Aldecoa

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Vitoria (España), 13 nov (EFE).- El escritor mexicano Alberto H. Tizcareño ha sido distinguido en España con el 55.º Premio Internacional de Cuento Ignacio Aldecoa por su relato 'En el baldío', integrado en el conjunto de cuentos 'El animal doméstico'.

Por EFE
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El jurado destacó del texto "la unidad de su universo" y su exploración de "la violencia familiar y comunitaria, el desamparo, la culpa y las formas ambiguas del cuidado", según informó en un comunicado la Diputación Foral de Álava, en el País Vasco (norte de España), convocante del premio en honor al escritor Ignacio Aldecoa.

Asimismo, resaltó el protagonismo del lenguaje, tanto el de la infancia como el del pueblo, y valoró especialmente "el manejo de la oralidad y una prosa atenta a los ritmos y registros del habla popular".

El objetivo de este galardón es estimular la creación literaria en español, encontrar nuevas figuras literarias o en proceso de consolidación, mediante el recuerdo y la exaltación de la figura del autor vasco.

La obra de Alberto H. Tizcareño fue seleccionada entre las 366 candidaturas presentadas a esta edición del certamen.

El premio consta de 12.000 euros (unos 13.300 dólares) y contempla, además, la publicación del conjunto de cuentos ganador por parte de la editorial española Fulgencio Pimentel.

Tizcareño, publicista y narrador, nació en Ciudad de México en 1987 y es graduado del Máster en Escritura Creativa de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Su obra se caracteriza por sus estructuras novedosas y un tono que transita entre lo realista y lo fantástico.

En 2023 recibió el Premio Nacional de Cuento José Alvarado, concedido por la Universidad Autónoma de Nuevo León, por su primer libro de cuentos, 'Señoras'. En 2024 debutó en la novela con 'Casas caídas', editada por el Fondo de Cultura Económica.

Además, ha publicado cuentos y ensayos en revistas como Nexos, Tierra Adentro y Luvina, en México, y Revista ZUN, en España.

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