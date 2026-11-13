El papa alerta en Perú del riesgo de que la tecnología sea un privilegio para millonarios

El papa volvió a darse un baño de masas al llegar en papamovil al campus de esta universidad de la que fue gran canciller durante los ocho años que fue obispo de la diócesis, porque su visita a Chiclayo es como él mismo recordó un regreso a casa.

"Es una gran alegría para mí volver a Chiclayo y encontrarles en este claustro de la Universidad Ctólica Santo Toribio de Mogrovejo. En primer lugar, agradezco al Señor, el Dios de la vida, por los años que me ha permitido compartir en la misión, al servicio del pueblo peruano. En segundo lugar, les agradezco ustedes, porque durante mis años como Gran Canciller de esta institución me han ayudado a comprender que la autoridad es servicio, que el gobierno es escucha y que la educación es un noble acto de esperanza".

Ante los cerca 6.000 universitarios y docentes que le recibieron con gran entusiasmo en el campus, el papa afirmo: "Ustedes saben que estamos atravesando complejos cambios culturales. En este contexto, la universidad está llamada a ser fragua de talentos y laboratorio de sentido: un espacio donde la inteligencia no se pliegue ante la utilidad, sino que sirva con fidelidad a la verdad", dijo.

También condenó "un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores" porque "si no se convierte, de hecho, en un mecanismo de opresión y de descarte" e indicó que es la universidad católica la que "deber de recordar, en el espacio público y político, que la ciencia sin conciencia arruina la vida de todos".

Como ya destacó en su encíclica 'Magnifica Humanitas', el papa insistió en el concepto de que "la tecnología no siempre es neutra: a veces, sus formas llevan consigo la impronta, los intereses y las ambiciones de quien la proyecta y la controla. Por eso, hace falta estudiarla con mente limpia y corazón puro".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y destacó que "el riesgo más letal es el de la sumisión al paradigma tecnocrático, que reduce la realidad a datos materiales, teniendo como valor supremo la eficiencia".

Por ello llamó a los académicos y a los estudiantes "a ejercitar el sentido crítico: busquen siempre aquella sabiduría que ni las máquinas ni los programas informáticos pueden tener".

Indicó además que la universidad "está llamada a utilizar la innovación científica para reducir las distancias sociales y curar las heridas de la sociedad".

En su discurso también alertó que se multiplican "las promesas del transhumanismo y del posthumanismo", corrientes ideológicas, "según las cuales, antes o después, la tecnología eliminará toda enfermedad o dolor, así como el envejecimiento e incluso la propia muerte".

Y alertó además de que las nuevas tecnologías no se pueden confundir "con un privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad, mientras que pueblos enteros sufren miseria y opresión".

A los universitarios presentes, que llamó “nativos de este nuevo tiempo", León XIV les instó a aprovechar "las oportunidades que se les ofrece, contémplenlas a la luz de la fe, que es antorcha en la confusión y en las tinieblas de la soledad, del aburrimiento y del dolor".

Mientras que a los profesores y autoridades académicas les pidió que "sean pensadores libres, para quienes la verdad antecede a la opinión, y a la justicia, al interés".

"Cultivando sus competencias científicas, tradúzcanlas en obras de justicia social, especialmente en beneficio de los más pobres y en el cuidado de la creación, hoy tan herida por especulaciones que desprecian el bien del pueblo", añadió.