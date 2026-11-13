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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 19:30

El papa en Perú: Es una exigencia ocuparse de los pobres, pueblos originarios y migrantes

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Chiclayo (Perú), 13 nov (EFE).- El papa León XIV aseguró este viernes que para la Iglesia es "una exigencia" ocuparse "de los jóvenes, los migrantes, los pueblos originarios, las personas en situaciones de pobreza", en el discurso a la comunidad religiosa en el santuario de Nuestra Señora de la Paz de Chiclayo, donde llegó este viernes en lo que supone un 'regreso a casa' a la diócesis de la que fue obispo durante 8 años.

Por EFE
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A su llegada, León XIV se detuvo unos minutos en el interior del templo donde entregó la rosa de oro a la Virgen y se hizo fotos con las religiosas presentes y les impartió la bendición.

Después en un palco exterior ante miles de personas, el papa, que pasó casi 20 años en Perú como misionero y obispo de Chiclayo, realizó una disertación ante los religiosos sobre: "¿cómo podemos ser una Iglesia más sinodal y misionera?".

Y el primer consejo para las comunidades cristianas fue el de cultivar "el amor fraterno entre sus miembros".

Pidió "la comunión de la Iglesia, que la hace signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano" y también abogó por la inclusión de los laicos "pues la participación de los laicos no es una concesión, sino una expresión de su dignidad bautismal.

También les señaló que "deben escuchar la realidad social y cultural".

"Escuchar la realidad social y cultural, defender la dignidad humana, acompañar a las familias, los jóvenes, los migrantes, los pueblos originarios, las personas en situaciones de pobreza, el compromiso con la justicia, la paz y el bien común no son tareas opcionales, son exigencias de nuestra misión eclesial", dijo el papa a los religiosos.

Propuso continuar con la sinodalidad, "el caminar juntos", pero afirmó que "pero llevarla a la práctica es un reto y exige que todos revisen sus actitudes y comportamientos, empezando por los pastores, los primeros servidores de la comunidad".

Para avanzar en este camino, pidió revitalizar los consejos pastorales de las diócesis y parroquias, porque incluso aunque tengan un carácter consultivo, "permiten escuchar a los fieles, conocer la realidad de cada comunidad y establecer prioridades".

El papa llegó este viernes a Chiclayo, la diócesis donde fue nombrado administrador apostólico en 2014 y obispo un año después hasta 2023 cuando el papa Francisco lo llamó para ser Prefecto del Dicasterio de los obispos.

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