ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
35º
Ahora
ver más
35º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
31º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 11:15

El papa León XIV arriba a su querida diócesis de Chiclayo, en el norte de Perú

Imagen sin descripción

Lima, 13 nov (EFE).- El papa León XIV arribó este viernes a la ciudad de Chiclayo, la diócesis del norte de Perú a la que está profundamente vinculado por haber sido su obispo durante ocho años antes de partir hacia Roma en 2023 y donde cumplirá una intensa agenda de dos días de actividades que comenzará con una misa multitudinaria.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La aeronave que trasladó al pontífice desde Lima llegó a las 9:06 hora local (14:06 GMT) la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, una instalación militar del Grupo Aéreo Nº 6 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en Chiclayo, la capital del departamento de Lambayeque.

En su "querida diócesis" del norte peruano, como él mismo la denominó tras ser elegido papa en mayo de 2025, continuará con su viaje por el país del que también tiene la nacionalidad y donde ya ha cumplido dos días de intensas y multitudinarias actividades en Lima.

En esta localidad ubicada a unos 700 kilómetros al norte de Lima, León XIV oficiará la primera de las multitudinarias misas en Perú, en este caso en las Pampas de Pimentel, donde se considera que pueden asistir un millón de personas.

El papa, quien adoptó la nacionalidad peruana en 2015, también se reencontrará con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales de Chiclayo.

Visitará, además, la iglesia San Óscar Arnulfo Romero en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, para cuya construcción intercedió consiguiendo fondos de benefactores estadounidenses, y visitará la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde se reunirá con la comunidad universitaria de la ciudad.

El pontífice cumplirá sus actividades en Chiclayo hasta este sábado y el domingo viajará hacia la ciudad sureña de Cusco y a la amazónica de Pucallpa, tras lo cual volverá a Lima para cerrar el lunes sus actividades en Perú, donde vivió y cumplió más de dos décadas de labor pastoral, con una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas antes de partir de regreso hacia el Vaticano.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
05
Nacionales
Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar