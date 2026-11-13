El papa León XIV duerme en Chiclayo en el mismo lugar que lo hacía como obispo

El alojamiento del pontífice en su estancia en Chiclayo es la Residencia Episcopal, la misma que fue su hogar entre 2015 y 2023, hasta que fue convocado por el papa Francisco al Vaticano para liderar el Dicasterio de los Obispos.

En estas dependencias pasará la noche de este viernes y también la del sábado, como parte de su visita a Perú, su país adoptivo, en el que pasó más de veinte años en distintos periodos y que marcó su vida pastoral hasta adquirir la nacionalidad peruana.

El humilde edificio episcopal de la Diócesis de Chiclayo se encuentra al costado de la Catedral Santa María, en el centro de la ciudad, al lado de concurridos comercios de la calle Elías Aguirre.

La fachada de la residencia luce una pancarta con el mensaje 'Bienvenido! Papa León XIV', acompañado de una foto del pontífice en uno de sus saludos desde el balcón de la Basilíca de San Pedro, en el Vaticano.

En el vestíbulo de la Residencia Episcopal está abierta al público una pequeña exposición con documentos y fotos de sus momentos como obispo de Chiclayo.

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A ingresar al edificio, el papa pasó por ese espacio, donde se encontró con una imagen suya a tamaño real que da la bienvenida a los visitantes.

León XIV se encuentra del 11 al 16 de noviembre en Perú, última parada de su primera gira a América Latina, tras haber visitado previamente Uruguay y Argentina, y la etapa más larga del viaje, con un total de seis días para visitar las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde también recorrerá varios puntos de la diócesis a la que sirvió.