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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 10:10

El papa León XIV parte hacia Chiclayo, la ciudad en la que fue obispo durante 8 años

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Lima, 12 nov (EFE).- El papa León XIV partió este viernes desde Lima hacia la ciudad de Chiclayo, su "querida diócesis" del norte de Perú, en la que fue obispo desde 2015 hasta 2023, donde lo esperan millones de personas para aclamarlo.

Por EFE
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"Gracias por volar a casa, para nosotros es un privilegio poder llevarlo a este encuentro", señaló antes de partir el piloto del avión de la aerolínea Latam que traslada al pontífice, quien ha cumplido dos días de intensas y multitudinarias actividades en Lima, antes de partir del aeropuerto de Lima.

Se espera que la aeronave llegue hacia las 9.10 horas (14.10 horas GMT) a la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, una instalación militar de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en Chiclayo, la capital del departamento de Lambayeque.

En la ciudad, ubicada a unos 700 kilómetros al norte de Lima, León XIV oficiará la primera de las multitudinarias misas en Perú, en este caso en las Pampas de Pimentel, donde se considera que puede asistir un millón de personas.

El papa, quien adoptó la nacionalidad peruana en 2015, también se reencontrará con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales de Chiclayo.

Visitará, además, la iglesia San Óscar Arnulfo Romero en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, para cuya construcción intercedió consiguiendo fondos de benefactores estadounidenses, y visitará la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde se reunirá con la comunidad universitaria de la ciudad peruana.

El pontífice cumplirá sus actividades en Chiclayo hasta este sábado y el domingo viajará hacia la ciudad sureña de Cusco y a la amazónica de Pucallpa, tras lo cual volverá el lunes a Lima para cerrar sus actividades en Perú con una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas antes de partir de regreso hacia el Vaticano.

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