ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
36º
Ahora
ver más
36º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 18:30

El papa León XIV recibe su nuevo DNI peruano, con dirección en Chiclayo

Imagen sin descripción

Lima, 13 nov (EFE).- El papa León XIV, nacido en la ciudad estadounidense de Chicago y nacionalizado peruano tras pasar más de veinte años en el país andino, recibió su nuevo documento nacional de identidad (DNI) de manos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Lima, en el marco de su visita apostólica.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Reniec informó en un comunicado que el pontífice expresó su deseo de mantener su domicilio registrado en Chiclayo, ciudad del norte peruano de la que fue obispo durante ocho años y donde obtuvo la nacionalidad el 24 de agosto de 2015.

La entrega del denominado "DNI 3.0" de Perú para el papa León XIV se realizó en las dependencias de la Nunciatura Apostólica en Lima, donde el Santo Padre descansó las dos primeras noches de su visita al país andino, que se desarrolla entre el 11 y 16 de noviembre.

Además, debido a la edad del sumo pontífice, que tiene 71 años, su nuevo DNI electrónico no caduca y no requerirá de su renovación.

La entrega del documento al pontífice forma parte de la campaña 'Identidad sin Fronteras' del Reniec, una iniciativa orientada a documentar a los peruanos residentes en el extranjero, lo que hizo que funcionarios de esta institución viajasen en 2025 al Vaticano para tomarle los datos al papa para elaborar el documento.

Robert Prevost llegó a Perú por primera vez a los 28 años, en 1982, tras ordenarse sacerdote, en una misión de Chulucanas, en Piura.

Tres años después, en 1988, se trasladó a la ciudad norteña de Trujillo, donde dirigió el seminario de su orden durante diez años.

Regresó al país en 2014 como administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y, un año después, fue nombrado obispo titular de esa jurisdicción por el papa Francisco.

Entre 2018 y 2023 integró la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), institución de la que fue vicepresidente segundo. De forma paralela, entre 2020 y 2021, ejerció como administrador apostólico del Callao, la provincia portuaria vecina a Lima.

En total, Robert Prevost dedicó más de dos décadas de labor pastoral a Perú. Tan solo una década después de haber adquirido la ciudadanía peruana, fue elegido líder de la Iglesia católica.

El papa de corazón peruano estará en Perú durante seis días. Este viernes, como parte de su viaje, llegó a Chiclayo, en la que ofició una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas antes de partir de regreso hacia el Vaticano.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
05
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más

Te puede interesar