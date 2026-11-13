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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 10:15

El papa León XIV tiene un lapsus al hablar en italiano en lugar de español en Perú

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Lima, 13 nov (EFE).- El papa León XIV tuvo un pequeño lapsus este viernes al dirigirse en italiano en lugar de español a los fieles que se concentran en torno a la Nunciatura Apostólica en Lima, al inicio del tercer día de su viaje a Perú, donde llegará a Chiclayo, la ciudad del norte del país en la que fue obispo por ocho años.

Por EFE
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"¡Bueno días! Un breve saluto prima di partire per la prossima fermata di questo viaggio apostolico...", comenzó diciendo el pontífice al salir al balcón de la Nunciatura a primera hora del día, a las 7:00 hora local (12:00 GMT) de la mañana para saludar a los fieles congregados delante de la sede vaticana.

"¡Ah! scusa... estoy hablando italiano... Aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días! En este hermoso día estamos preparados para viajar al próximo lugar de esta visita, a Chiclayo", continuó el Santo Padre con humor al excusarse por esta pequeña equivocación de idioma.

El pontífice señaló también que quiere que el viaje siga "con ese mismo espíritu de alegría y agradecimiento al Señor por tantas bendiciones, por la fe, la vida, la dignidad humana y la unidad con la que estamos viviendo ese momento en Lima".

No es la primera vez que le sucede en su viaje a Perú, pues en su primera noche en Lima también saltó por un momento al italiano cuando dijo un "oggi" (hoy), también en el breve mensaje y bendición que dio desde el balcón de la Nunciatura para saludar a todos los peruanos que querían darle una calurosa bienvenida a su país adoptivo.

León XIV se encuentra del 11 al 16 de noviembre en Perú, última parada de su primera gira a América Latina, tras haber visitado previamente Uruguay y Argentina.

La visita al papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1985 cuando llegó como misionero hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.

Los peruanos dieron al papa una masiva y calurosa bienvenida con unos 3 millones de personas en las calles para presenciar su recorrido por la capital peruana, y en Chiclayo, la ciudad donde más tiempo pasó en Perú, se espera que la respuesta de la gente sea todavía más emotiva para recibirlo como en casa.

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