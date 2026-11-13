El Parlamento alemán aprueba la ley para ratificar el acuerdo UE-Mercosur

También apoyó la ley en la votación, que se realizó con los diputados poniéndose de pie para señalar el sentido de su voto, el partido ecologista Los Verdes, y sólo se opusieron, desde los extremos opuestos del arco parlamentario, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición, y La Izquierda.

En las intervenciones de los treinta minutos que duró el debate previo a la votación, Peter Beyer, diputado de la CDU, defendió la ley porque daba luz verde a una "decisión geopolítica" beneficiosa para los europeos y, por ende, los alemanes, en un contexto marcado por el aumento de la influencia de China en Iberoamérica y por el interés de Estados Unidos en su "patio trasero".

"El acuerdo conecta un mercado con una población de unos 700 millones de habitantes, creando así la mayor zona de libre comercio del planeta. Y eso es una muy buena noticia para Europa y, sobre todo, para la economía alemana", destacó Beyer.

En esta línea, el diputado socialdemócrata Sebastian Roloff reivindicó que el "acuerdo conducirá a una mayor prosperidad y crecimiento a ambos lados del Atlántico".

Para él, la ley aprobada este viernes en la Cámara Baja germana daba luz verde a "un acuerdo importante para nuestra economía exportadora, ya que una diversificación más amplia es más necesaria que nunca ante las actuales turbulencias económicas mundiales".

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También destacó el interés del acuerdo UE-Mercosur el diputado de la CSU Hans Koller, quien en su turno de palabra habló de que dicho pacto era una "gran oportunidad" para Europa y Alemania, al tiempo que el representante de Los Verdes, Anton Hofreiter, calificó este viernes de "un buen día" por la votación de la ley de ratificación.

Los representantes de los partidos que votaron a favor de la ley de ratifcación destacaron que, después de 20 años de negociación, la UE pudiera tener un acuerdo de libre comercio con Mercosur, un pacto que elimina obstáculos comerciales entre ambos bloques y del que la Comisión Europea (CE) espera que, en 2040, aporte 77.600 millones de euros más en el PIB de la UE.

Según la CE, el acuerdo implicará un aumento de las exportaciones europeas de un 39 % anuales, hasta los 50.000 millones de euros.

En su última fase de negociación, el acuerdo ha tenido en el canciller alemán, Friedrich Merz, uno de sus mayores abiertos defensores.

Según dijo el acuerdo Merz el pasado mes de enero, el pacto constituye "un hito en la política comercial europea y una señal importante de nuestra soberanía estratégica y nuestra capacidad de actuación".

Tras 25 años de negociaciones, la porción comercial del acuerdo entre la UE y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay entró en vigor el pasado 1 de mayo de manera provisional a partir de una decisión adoptada por la Comisión Europea, y después de que fuera ratificado por los parlamentos de los países miembros del Mercosur.

No obstante, la parte del pacto referida al acuerdo de asociación sí requiere la aprobación de los parlamentos de los países de la UE, donde enfrenta oposición sobre todo de Francia; y la entrada en vigor plena del tratado comercial depende además de la ratificación del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.