ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
31º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 09:45

El parlamento alemán aprueba ley que amplía competencias de los servicios secretos

Imagen sin descripción

Berlín, 13 nov (EFE).- La cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó este viernes una ley que amplía las competencias de los servicios secretos y les permite actuar operativamente ante peligros de especial relevancia y no limitarse sólo a recabar información.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La reforma afecta al Servicio Federal de Inteligencia (BND), que opera en el extranjero, a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) y al Servicio de Contraespionaje Militar (MAD).

Además, la BfV y el BND podrán limitar la cooperación con las oficinas regionales para la protección de la constitución, lo que se considera como una reacción al triunfo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt (este de Alemania), donde se espera que pueda formar Gobierno.

El ministro de Interior, Alexander Dobrindt, calificó la reforma como algo histórico y dijo que a través de ella los servicios secretos se convertirán en verdaderos servicios secretos.

"Los servicios se información se convertirán en auténticos servicios secretos. Necesitamos esta medida contra los enemigos de la democracia, dentro y fuera del país", dijo Dobrindt durante el debate previo a la aprobación.

Hasta ahora los servicios secretos alemanes tenían menos competencias que los de EE. UU. y también que los de la mayoría de los otros países europeos.

Ahora los servicios podrán realizar ciberataques para perjudicar la infraestructura de atacantes, borrar informaciones que estos hayan recabado o difundir puntualmente informaciones falsas.

En el caso de la BfV esas medidas sólo podrán tomarse excepcionalmente, como cuando, por ejemplo, no se pueda comunicar a la policía informaciones de servicios secretos amigos.

La reforma contempla también la creación de un Consejo de Control formado por exjueces que debe revisar por adelantado la legitimidad de determinadas medidas como, por ejemplo, el ingreso a una vivienda no autorizado por sus habitantes.

Con ello la coalición de Gobierno reacciona a la nueva situación de seguridad marcada por las actividades de servicios secretos hostiles como, por ejemplo, los servicios secretos rusos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank
Ver más
05
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar