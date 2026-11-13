El parlamento alemán aprueba ley que amplía competencias de los servicios secretos

La reforma afecta al Servicio Federal de Inteligencia (BND), que opera en el extranjero, a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) y al Servicio de Contraespionaje Militar (MAD).

Además, la BfV y el BND podrán limitar la cooperación con las oficinas regionales para la protección de la constitución, lo que se considera como una reacción al triunfo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt (este de Alemania), donde se espera que pueda formar Gobierno.

El ministro de Interior, Alexander Dobrindt, calificó la reforma como algo histórico y dijo que a través de ella los servicios secretos se convertirán en verdaderos servicios secretos.

"Los servicios se información se convertirán en auténticos servicios secretos. Necesitamos esta medida contra los enemigos de la democracia, dentro y fuera del país", dijo Dobrindt durante el debate previo a la aprobación.

Hasta ahora los servicios secretos alemanes tenían menos competencias que los de EE. UU. y también que los de la mayoría de los otros países europeos.

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Ahora los servicios podrán realizar ciberataques para perjudicar la infraestructura de atacantes, borrar informaciones que estos hayan recabado o difundir puntualmente informaciones falsas.

En el caso de la BfV esas medidas sólo podrán tomarse excepcionalmente, como cuando, por ejemplo, no se pueda comunicar a la policía informaciones de servicios secretos amigos.

La reforma contempla también la creación de un Consejo de Control formado por exjueces que debe revisar por adelantado la legitimidad de determinadas medidas como, por ejemplo, el ingreso a una vivienda no autorizado por sus habitantes.

Con ello la coalición de Gobierno reacciona a la nueva situación de seguridad marcada por las actividades de servicios secretos hostiles como, por ejemplo, los servicios secretos rusos.