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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 17:35

El petróleo de Texas baja un 0,2 %, con el mercado pendiente de EE. UU. e Irán

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Nueva York, 13 nov (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este viernes un 0,2 %, hasta 88,56 dólares el barril, terminando a la baja una semana volátil en la que los operadores han puesto el foco en Estados Unidos e Irán.

Por EFE
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Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaron 0,18 dólares respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el Texas retrocedió un 1,7 %.

El WTI termina la semana a la baja pese a que ayer subió un 2,55 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país ya no necesita un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Irán.

El mandatario también pidió al vicepresidente, JD Vance, que se enfoque en investigar la "corrupción" doméstica tras reportes de que su "número dos" considera retomar el diálogo con Teherán.

Estas últimas declaraciones del líder republicano contrastan con la postura que adoptó el pasado fin de semana, cuando aseguró que la guerra con Irán estaba "prácticamente terminada en el plano militar" y calificó de "muy improbable" un nuevo ataque a gran escala contra la nación persa.

En Oriente Medio, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó el jueves que "dos superpetroleros sufrieron explosiones" anoche cuando navegaban por una "ruta no autorizada" en el sur del estrecho de Ormuz y tras obviar avisos para cambiar su rumbo.

Por otro lado, esta semana los rebeldes hutíes del Yemen atacaron el edificio de la petrolera saudí Aramco, que, según una fuente del Ministerio de Energía de Arabia Saudí, "provocó daños materiales limitados" y no víctimas.

Los hutíes también reivindicaron ayer un nuevo ataque con dron contra el oleoducto Este-Oeste, el mayor de Arabia Saudí y que atraviesa el país, y del mismo modo afirmaron haber lanzado un misil balístico contra una instalación petrolera en Yanbu, en la costa del mar Rojo.

En el plano doméstico, las reservas comerciales de crudo aumentaron en 4,7 millones de barriles la semana pasada, hasta los 414,4 millones de barriles, según la Administración de Información Energética.

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