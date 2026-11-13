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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 11:35

El petróleo de Texas sube 0,44 % pendiente de avances entre EE.UU e Irán

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Nueva York, 13 nov (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subía este viernes un 0,44 %, hasta 89,13 dólares el barril, pendiente de avances entre Estados Unidos e Irán que lleven a una solución al conflicto a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Por EFE
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A las 09:00 hora local (14.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en EE.UU., sumaban 0,39 dólares al cierre anterior.

El mercado del crudo vivió una jornada al alza este jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no necesita un acuerdo con Irán y que controla "su estrecho".

El analista Tom Essaye señaló estas declaraciones como el "principal catalizador" de que el precio del petróleo haya vuelta a subir tras las últimas caídas.

"Esas caídas se han debido en gran medida a las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán o, al menos, de que no se produzcan nuevos ataques por parte de Estados Unidos o Irán", aseguró Essaye en su informe diario 'Sevens Report'.

Sin embargo, el analista apuntó que "si se estancan las esperanza de acuerdo" y se reanudan las hostilidades, los precios del petróleo volverán a ejercer una presión significativa.

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