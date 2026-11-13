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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 12:45

El presidente de Paraguay acuerda reunirse "próximamente" con Milei y agradece su apoyo

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Asunción, 13 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, acordó este viernes, en una conversación telefónica con su homólogo de Argentina, Javier Milei, encontrarse "próximamente" en una fecha y lugar por decidir, y agradeció su apoyo y disposición de apoyar al país tras la crisis causada por la intervención de Ueno bank.

Por EFE
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"Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, @JMilei, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay", publicó Alliana en su cuenta de X.

El mandatario cumple su primera semana en el cargo después de que asumiera el poder en reemplazo de Santiago Peña, quien horas antes había sido destituido en un juicio político por el Senado.

Paraguay entró en una crisis no vista en los últimos años después de la intervención de Ueno, un banco con el que ha sido vinculado Peña y cuya caída derivó en una investigación contra el exmandatario y el ahora extitular del Banco Central (BCP) Carlos Carvallo, ambos bajo prisión preventiva, así como en la detención de tres exdirectores de la entidad emisora.

Hasta ese banco fueron a parar millonarios fondos de numerosas instituciones oficiales, entre ellas cinco cajas de jubilación, y los ahorros de miles de personas.

La mayoría de los cobijados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) han recibido sus recursos o están a la espera de que se cumpla este lunes el plazo de ley para la devolución, mientras quedan pendientes por reponer los montos superiores a 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (alrededor de 36.810 dólares actuales).

Alliana agradeció a Milei su disposición para apoyar a su país "en este proceso" e indicó que coincidieron durante su llamada telefónica "en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad", porque son países vecinos.

"Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires", agregó.

El domingo pasado, Alliana también conversó telefónicamente con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ocasión en la que reafirmaron, según un mensaje publicado por el gobernante en sus redes sociales, el compromiso de su país de "seguir trabajando juntos".

De igual forma, indicó que Rubio lo invitó a una "próxima reunión", de la que no dio más detalles.

Alliana, quien permanecerá en el cargo hasta agosto de 2028, prometió "cero impunidad y cero privilegios" en el caso de Ueno.

Indicó que su Gobierno "garantiza plena colaboración con la Justicia y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial", tras una inédita operación de registro ordenada la víspera contra Mburuvicha Róga (como se conoce a la residencia presidencial paraguaya en idioma guaraní).

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