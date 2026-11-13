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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 11:30

El primer ministro de Letonia pide a Europa que le "eche más huevos" frente a Rusia

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Dublín, 13 nov (EFE).- El primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, reclamó este viernes a Europa una posición más firme frente a Rusia y afirmó que el continente tiene que "echarle más huevos", al considerar que cuenta con más poderío militar y capacidad económica que Moscú.

Por EFE
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"Miren dónde está Rusia, ni siquiera es capaz de derrotar a un país mucho más pequeño, tanto en territorio como en población, como Ucrania", declaró en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se celebra en Dublín.

Kulbergs aseguró que Ucrania está demostrando "un enorme espíritu de resistencia" al seguir "plantando cara Rusia por quinto año consecutivo".

"Hoy el tema importante -dijo- es la inteligencia artificial, pero hay muchas otras cuestiones mucho más importantes, como la paz en Ucrania y los debates sobre el papel de Europa en las negociaciones. Creo que Europa tiene que echarle más huevos, porque somos más grandes en tamaño, tenemos mayor poderío militar y somos superiores en todos los aspectos económicos".

El jefe del Ejecutivo de Riga lamentó asimismo que Moscú pueda "plantear exigencias que Europa deba aceptar", tras recordar que Rusia "es el país agresor" y que, a su juicio, "está perdiendo terreno en el frente".

"Somos nosotros quienes deberíamos elevar nuestras exigencias y dejar claro qué garantías de seguridad debe recibir Ucrania", agregó Kulbergs.

La Unión Europea espera decidir en las próximas dos semanas quién la representará en las futuras negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, después de que Estados Unidos haya invitado a los europeos a participar directamente en los contactos.

El asunto se ha convertido en una prioridad durante la reunión informal de este viernes, aunque no estaba incluido inicialmente en la agenda.

Los principales líderes europeos han expresado su voluntad de participar en las conversaciones para defender los intereses de Europa y apoyar a Ucrania, pese a que existen desacuerdos sobre quién debería asumir esa representación.

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