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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 16:35

El principal aeropuerto de Panamá planea expandirse con nuevas terminales en 25 años

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Ciudad De Panamá, 13 nov (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un importante centro de conexiones continental, planea expandirse con nuevas terminales y mayor capacidad para recibir pasajeros, además de adquirir tierras para construir su ampliación en los próximos 25 años.

Por EFE
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"Estamos haciendo un 'master plan' con la empresa Aecom, que va a estar listo el próximo agosto para (su ejecución ) a mediano y a largo plazo los próximos 25 años", señaló a EFE este viernes el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco.

El plan abarca proyectos como la ampliación de la terminal 2, la construcción de una tercera, el modelo para levantarlas, el "rediseño del espacio aéreo", así como un análisis de cuántas hectáreas serán necesarias adquirir para expandir el aeropuerto: "Hay muchas cosas que esto conlleva para el crecimiento futuro y presente que nos viene", destaca.

"Todo eso nos lleva a casi duplicar las operaciones por hora que tenemos hoy en día, que son unas 38 y esto nos va a llevar a casi 65-67 operaciones por hora, lo cual (a su vez) nos lleva a poder aguantar un crecimiento (de) hasta más de 35 millones de pasajeros", sostuvo el gerente.

Los proyectos comenzarían a partir de 2027: La ampliación de la terminal 2, con una inversión de 208,7 millones de dólares que contempla de manera preliminar una sala de embarque con 13 puertas y 1.420 asientos; nuevas calles de rodaje, una plataforma remota para ocho aviones, salidas rápidas, bahías de espera y mejoras en drenaje, iluminación y señalización por 98 millones de dólares, según la información oficial.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, es la principal terminal aérea del país y un importante centro regional de conexiones. Conocido como el 'Hub de las Américas', enlaza decenas de destinos en América y Europa, y concentra gran parte del tránsito internacional de pasajeros que cruza Panamá cada año.

La infraestructura de Tocumen ha crecido con la terminal dos, que elevó su capacidad hasta 25 millones de pasajeros anuales y amplió sus puertas de abordaje. Entre enero y octubre de 2026, Tocumen movilizó 19,81 millones de movimientos de pasajeros, un 15 % más que en el mismo período de 2025.

Para el cierre de 2026, Tocumen proyecta superar las 180.000 operaciones aéreas y las 260.000 toneladas métricas de carga, según cifras divulgadas hoy.

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