El Rif se aferra el cultivo tradicional del cannabis: "Es nuestra cultura"

En Tamdit, una comunidad donde viven 200 familias, a la que se llega por una pista de tierra de unos 10 kilómetros que parte de la carretera que une Alhucemas con Taunat, en plena cordillera del Rif (norte), la práctica totalidad de los vecinos se dedica al cultivo del cannabis en pequeñas parcelas salpicadas en las laderas de la montaña.

Los campesinos de Tamdit no se han sumado a la regularización impulsada en 2021 por las autoridades marroquíes para la producción de uso industrial porque consideran que no se ha acompañado de las infraestructuras ni el desarrollo necesarios para mejorar sus condiciones de vida.

La casas en Tamdit tienen los techos inclinados, algunas son de adobe y cubiertas con chapa de zinc para protegerlas de las abundantes lluvias y nieves que castigan esta aldea rodeada de nogales y situada a más de mil metros de altura.

El oficio se transmite de generación en generación en esta zona, la principal productora de cannabis del mundo. El auge del cultivo se disparó en los años sesenta aunque existen registros históricos que se remontan al siglo XIX.

La planta tradicional, la "beldía" autóctona, se cosecha en julio, es resistente y no necesita grandes cuidados.

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Pero, desde hace unas dos décadas, los agricultores también cultivan la 'critical', una planta híbrida, con semillas importadas de Europa, que requiere más agua e insumos agrícolas, pero ofrece un rendimiento más elevado: 100 kilos pueden transformarse en hasta tres kilos de hachís, mientras la misma cantidad de 'beldía' se traduce en un solo kilo para el consumo.

Youssef explica a EFE que el cultivo de cannabis es su "único ingreso". En su pequeño terreno produce al año hasta 500 kilos de beldía, lo que supone unos cinco kilos de hachis después de procesarla, con un ingreso anual de unos 4.000 euros. Está casado, tiene una hija y mantiene también a su madre y su hermana en la casa.

"No es suficiente para vivir, por eso trabajo también para otros agricultores, para ayudarles a cultivar y ganar algo", dice el joven, quien heredó el oficio y el campo de su padre.

Youssef no quiere pasarse al cultivo legal porque a veces tardan más de dos años en pagar a los agricultores o no cumplen los compromisos y no les compran, dice.

Una postura que comparten la mayoría de los agricultores de la aldea, apuntan varios preguntados por EFE. Consideran que la política marroquí de regularización del cannabis presenta importantes lagunas, como la falta de proyectos de infraestructuras destinados a romper el aislamiento y desarrollar la zona.

Defienden, además, que las empresas que se encuadran en la regularización deben contribuir a crear empleo diversificado para los jóvenes de las áreas de cultivo para no depender únicamente de la agricultura.

Mohamed Boussamet, agricultor de cannabis y activista en defensa de los campesinos, explica que la principal reivindicación del sector es una ley que garantice un desarrollo integral de las zonas de cultivo, para que la política de regularización de los usos médicos y cosméticos tenga éxito.

"Ningún proyecto puede triunfar si no va acompañado de un desarrollo real", afirma. El proyecto en el que apuesta el Estado para la producción agrícola legal del cannabis en Marruecos, añade, "no puede funcionar sin infraestructuras y servicios de apoyo" dirigidos a la población local.

Entre las necesidades, destaca las carreteras y el resto de infraestructuras que actualmente construyen los narcotraficantes, explica, así como otros servicios básicos que permitan a los vecinos permanecer en sus comunidades y producir en condiciones dignas.

Según datos del Ministerio marroquí del Interior, la superficie destinada al cultivo de cannabis ilegal en Marruecos era de 27.148 hectáreas en 2023, mientras que el cultivo legal alcanzó las 4.751 hectáreas en 2025.

Marruecos, uno de los principales productores mundiales de cannabis, aprobó en 2021 la legalización del cultivo para usos medicinales e industriales, dos años después se realizó la primera cosecha legal, pero el país castiga su uso 'recreativo'.

El objetivo con la legalización, que afecta exclusivamente a Alhucemas, Chaouen y Taounat, en el norte, es mejorar el nivel de vida de cerca más de 400.000 personas que viven del cultivo cannabis, generalmente en pequeñas explotaciones.