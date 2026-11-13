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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 10:45

El uruguayo herido en el tiroteo de Washington se recupera tras haber sido operado

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Montevideo, 13 nov (EFE).- Un uruguayo herido en un tiroteo ocurrido este jueves en el centro de Washington fue operado con éxito y esta internado recuperándose.

Por EFE
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Así lo detallaron este viernes a la Agencia EFE fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que añadieron que la Embajada de Uruguay en Estados Unidos se encuentra en contacto tanto con el hospital en el que se encuentra como con su familia.

Una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas -una de ellas en estado crítico- en un tiroteo este jueves en el centro de Washington, donde también falleció el sospechoso, al parecer por un disparo autoinfligido, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió en un gimnasio del vecindario de Logan Circle, a 1,3 kilómetros de la Casa Blanca, y posteriormente el supuesto agresor se atrincheró en un apartamento, donde fue rodeado por las fuerzas de seguridad.

Fuentes policiales afirmaron que el tirador se habría disparado tras abrir fuego a través de la puerta y luego establecer comunicación con los agentes.

La Policía informó que una de las víctimas falleció en la escena del hecho, iniciado en el gimnasio Vida Fitness.

"Cuatro otras víctimas han sobrevivido. Una de ellas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras tres, al parecer, no corren peligro de muerte", agregaron las autoridades en rueda de prensa.

Personas dentro de las instalaciones describieron una escena caótica después de que el sospechoso comenzara a disparar.

"Estaba en la cinta de correr del Vida y oigo un fuerte golpe, y pienso que es como si una pelota hubiera explotado o un cuadro se hubiera caído al suelo", dijo a medios un testigo que vio a una de las víctimas en el suelo.

"Estamos consternados. Esta mañana, una persona ha perdido la vida en nuestra ciudad a causa de un acto de violencia armada sin sentido", dijo la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser.

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