Elevar rápidamente la producción de crudo de Venezuela necesita más inversiones, según AIE

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este viernes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señala que en octubre la producción venezolana fue de 1,15 millones de barriles diarios (mb/d), 20.000 menos que en septiembre.

Las exportaciones, por su parte, se redujeron en 180.000 b/d a 900.000 b/d, el nivel más bajo desde marzo.

La agencia, que reúne a los grandes países consumidores, indica que las llegadas de nuevos equipamientos, principalmente de especialistas de las extracciones de esquistos de Estados Unidos, y una mayor actividad de servicios puede contribuir a estabilizar la producción en los pozos maduros y a elevarla el año próximo.

Detalla algunas de las iniciativas conocidas a ese respecto, que "podrían contribuir a una mejora gradual de la fiabilidad de los pozos y de las infraestructuras de almacenamiento".

Pero puntualiza que "es poco probable que generen un rápido aumento de la producción sin una mayor inversión y un mayor mantenimiento, especialmente en las infraestructuras portuarias y de suministro eléctrico".

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La producción de petróleo de Venezuela, que había caído hasta un suelo de 780.000 barriles diarios en enero, cuando fue capturado en una operación militar estadounidense el entonces presidente, Nicolás Maduro, se incrementó hasta el verano, cuando superó los 1,15 mb/d.