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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 06:35

Eli Lilly consigue la primera aprobación en China de un fármaco oral para adelgazar

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Pekín, 13 nov (EFE).- La farmacéutica estadounidense Eli Lilly consiguió la aprobación en China de la píldora para adelgazar orforglipron, convirtiéndose en el primer tratamiento oral con GLP-1 para la obesidad en el país y adelantando a su rival, Novo Nordisk, fabricante del conocido Ozempic.

Por EFE
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La Administración Nacional de Productos Médicos de China anunció la aprobación el jueves y señaló que la píldora, de toma única diaria y que se comercializará como Muyouda, podrá usarse para el control crónico del peso en adultos con obesidad o sobrepeso.

Los llamados fármacos GLP-1 imitan la acción de una hormona del propio organismo, el GLP-1, que regula el apetito y el azúcar en sangre. En los últimos años han ganado una enorme presencia en el mercado, con Novo Nordisk y Eli Lilly entre sus principales fabricantes.

La píldora de Eli Lilly, que ofrece una alternativa oral a los clientes chinos, competirá con las inyecciones de GLP-1 que ya han ganado terreno en China, entre ellas la semaglutida del gigante danés Novo Nordisk, comercializada como Wegovy; la mazdutida de la china Innovent Biologics; y la tirzepatida, también de Eli Lilly.

Estados Unidos dio luz verde al fármaco - el segundo de este tipo que sale a su mercado - en abril, cuando fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés).

Según un estudio publicado en The Lancet el año pasado, más de 400 millones de adultos cumplían con las condiciones para ser considerados con sobrepeso u obesos en el gigante asiático, y la cifra podría alcanzar los mencionados 630 millones a mediados de siglo, con los costes para tratamientos sumando nada menos que 60.000 millones de dólares.

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