Escritor yemení-alemán desaparecido en Dubái reaparece y pide disculpas a EAU por críticas

En el vídeo, difundido en su cuenta en X, Al Ghafory manifestó sentirse avergonzado por sus tuits y escritos pasados contra la política emiratí y sus líderes, asegurando que ofrecía la disculpa por voluntad propia.

Al mismo tiempo, los tuits en esa plataforma de su mujer, Sarah Yasin, han sido borrados hasta junio de 2021, incluido el mensaje en el que anunciaba en la mañana de este viernes la desaparición de su marido en Dubái mientras se preparaba para abandonar el país árabe de vuelta a Alemania tras asistir a una feria del libro.

"He ofendido en muchas ocasiones al gobernante de EAU, a su pueblo y a sus políticas. Ahora me avergüenzo de lo que hice", dijo Al Ghafory en el vídeo, y añadió: "me sorprende haber podido ofender a este país de esta manera".

"Pido disculpas (...) lo único que deseo ahora es formar parte de este sistema y de este país, hasta el punto de considerar la posibilidad de mudarme aquí. Pido disculpas una vez más a su Alteza el gobernante, al Gobierno y al pueblo de EAU (...). Soy un hijo de este país, aunque en algún momento me desvié del camino correcto", añadió.

En un mensaje posterior en Facebook describió su desaparición como un "malentendido" que -dijo- fue resuelto "de manera profesional y respetuosa", agradeció la "hospitalidad" recibida durante su estancia en EAU y afirmó que ya se dirigía de vuelta a su residencia en Alemania.

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Su familia y varios activistas habían alertado a través de sus cuentas en las redes y medios árabes que el conocido novelista yemení-alemán desapareció ayer jueves en Dubái "en circunstancias misteriosas" cuando se preparaba para abandonar esa ciudad tras una breve visita.

"Desapareció el jueves cuando se dirigía al aeropuerto de Dubái. Se ha perdido todo contacto con él", escribió su mujer en su cuenta en X, y detalló que "la aerolínea confirmó que no abordó el avión, y el aeropuerto de Düsseldorf confirmó que no llegó".

Explicó que el novelista había aceptado una invitación para participar en la Feria Internacional del Libro del emirato de Sharja, vecino de Dubái, donde presentó uno de sus libros, y que desapareció cuando "estaba camino al aeropuerto de Dubái".

Yasin hizo también un llamamiento al gobernante de Sharja, jeque Sultán Al Qasimi, para que actuara para esclarecer el destino de su marido, conocido por sus mensajes y opiniones opositoras a los insurgentes hutíes del Yemen y al papel de EAU en el empobrecido país del sur de la península Arábiga.

Por su parte, fuentes cercanas a la familia reportaron a medios árabes que habría sido arrestado por los servicios de inteligencia emiratíes poco antes de abordar su vuelo.

EAU era uno de los principales socios de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y contra los rebeldes hutíes.

Sin embargo, tras retirar el grueso de sus tropas en 2019, EAU mantuvieron su influencia financiando, entrenando y armando a milicias locales secesionistas que buscan restaurar la independencia del Yemen del Sur, lo que provocó constantes enfrentamientos contra las tropas progubernamentales, debilitando así la posición en el terreno de esas fuerzas frente al avance de los hutíes.