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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 12:10

España anuncia nuevas presidencias de los entes públicos ferroviarios tras grave accidente

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Madrid, 13 nov (EFE).- El Gobierno español anunció este viernes el nombramiento de Joaquim Hortalà i Vallvé como nuevo presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif y el de Inmaculada Gutiérrez Carrizo como presidenta del operador ferroviario Renfe, un relevo que llega tras el reciente accidente que causó 69 muertos.

Por EFE
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La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros, informó el Ministerio de Transportes, después de que la semana pasada el vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, asumiera la cartera tras la dimisión del titular previo, Óscar Puente, y aceptara la dimisión de Pedro Luis Marco de la Peña como presidente de Adif.

El Consejo de Ministros decidió también proceder al relevo en la presidencia de Renfe, que ocupaba Álvaro Fernández Heredia, un hombre próximo a Puente.

El reciente accidente de Urda (Toledo, centro), y en meses previos el de Adamuz (Córdoba, sur), ambos en la alta velocidad y con un saldo conjunto de 115 muertos, llevaron a la dimisión del ministro Puente y el responsable de Adif, ente muy cuestionado porque en ambos casos las causas se sitúan en el ámbito de responsabilidad del gestor de la infraestructura.

Según el comunicado de Transportes, Hortalà cuenta con un profundo conocimiento del sector ferroviario y de su marco regulatorio.

El nuevo presidente de Adif ha sido secretario general de Renfe y a lo largo de casi una década en la autoridad de competencia participó en la supervisión de los mercados regulados, entre ellos el ferroviario.

Ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2004, iniciando su trayectoria profesional en la Abogacía del Estado en Barcelona (noreste), donde trabajó hasta 2010. Después asumió como abogado del Estado en el Ministerio de Fomento.

Tras pasar por varios cargos vinculados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre 2022 y 2024 ejerció como director jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y en abril de 2024 fue designado secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas, cargo que desempeñó hasta julio de 2026.

Inmaculada Gutiérrez llega a la presidencia de Renfe desde la dirección general de Renfe Proyectos Internacionales, donde ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una extensa trayectoria en puestos de responsabilidad y de gestión en la Administración General del Estado, en empresas privadas y públicas.

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