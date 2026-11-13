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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 15:25

España expulsa a Marruecos a un imán radical investigado por las autoridades

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Huelva (España), 13 nov (EFE).- Un hombre que ejercía de imán en la provincia española de Huelva (suroeste) fue expulsado este viernes a Marruecos tras una investigación de la Guardia Civil (instituto armado) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que constató que difundía mensajes e interpretaciones religiosas compatibles con narrativas radicales.

Por EFE
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El hombre utilizaba su posición de liderazgo e influencia en una comunidad religiosa del pueblo de Lepe para transmitir mensajes que promovían la segregación social, el rechazo a determinados valores democráticos y la confrontación ideológica con el entorno social de acogida, según informó la Guardia Civil en un comunicado.

De acuerdo a la investigación, la actividad desarrollada por el imán habría tenido una especial incidencia debido a la posición de autoridad que ostentaba el investigado y a su capacidad de influencia sobre un número significativo de fieles.

Asimismo, se observó la difusión reiterada de contenidos compatibles con dinámicas de radicalización y contrarios a los principios de convivencia, integración y respeto recogidos en el ordenamiento jurídico español.

Tras las actuaciones practicadas y de acuerdo con la normativa de extranjería y seguridad nacional, se tramitó un procedimiento administrativo contra esta persona por presuntas actividades contrarias a la seguridad nacional, que culminaron con su expulsión hoy a Marruecos.

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