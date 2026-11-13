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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 20:45

Estudiantes rinden homenaje a Miguel Ángel Asturias tras su retorno a Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 13 nov (EFE).- La comunidad estudiantil de Guatemala rindió un emotivo homenaje este viernes al Premio Nobel de Literatura de 1967, Miguel Ángel Asturias, en las inmediaciones del Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC), en el centro capitalino, dentro de los actos por la repatriación de sus restos tras más de medio siglo sepultados en París.

Por EFE
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El tributo popular frente al recinto universitario reunió a colectivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) —la única universidad pública del país centroamericano, con 350 años de historia—, quienes interpretaron 'La Chalana', el himno del estudiantado sancarlista coescrito en la clandestinidad por el propio Asturias en 1922 tras la caída de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920).

'La Chalana' es una emblemática pieza de denuncia política ejecutada a ritmo de pasodoble.

Durante el recorrido por recintos emblemáticos que incluyó la Universidad Popular (UP) —fundada e impulsada en agosto de 1922 por el propio Asturias junto a otros jóvenes intelectuales para alfabetizar a sectores populares—, su hijo, Miguel Ángel Asturias Amado, rememoró el significado de este reencuentro histórico tras acompañar las cenizas de su padre desde Francia.

"Que vuelva un escritor como Miguel Ángel Asturias a su patria después de tantos años es una alegría para el país. Es una alegría para los guatemaltecos que lo tengamos con nosotros. Y esa alegría es la que estamos viviendo, que estamos gozando plenamente estos días que me imagino que serán históricos para Guatemala", afirmó Asturias Amado.

La jornada conmemorativa incluyó asimismo un emotivo homenaje en la Residencia de Francia en Guatemala, donde se reprodujeron fragmentos sonoros con la voz del escritor recitando sus poemas 'Grillo-Lirio' y 'Ulises', y se resaltó el histórico puente cultural construido por el autor entre ambas naciones.

Durante dicha ceremonia, el embajador de Francia en Guatemala, Frédéric Clavier, evocó los lazos del Nobel con el país europeo, desde sus años de formación en La Sorbona hasta su descanso en el cementerio de Père Lachaise.

"Hoy Francia se inclina: devolverlo a su tierra es reconocer que un hombre puede ser dos veces hijo y que la fidelidad no tiene fronteras", afirmó Clavier.

Considerado uno de los grandes precursores del realismo mágico en la literatura universal, Asturias legó obras fundamentales como 'El señor Presidente' (1946) y 'Hombres de maíz' (1949).

Tras sufrir décadas de exilio por sus posturas políticas, el autor falleció en Madrid en 1974 y sus cenizas permanecieron guardadas durante más de medio siglo en el cementerio parisino.

La agenda conmemorativa continuará el sábado con una ceremonia espiritual maya en el Parque Arqueológico Kaminaljuyú, ubicado a unos seis kilómetros al oeste del centro capitalino, y un homenaje popular abierto en el Palacio Nacional de la Cultura, previo a la inhumación definitiva el domingo 15 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

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