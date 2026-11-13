Exasesor de Alberto Fujimori permanecerá en prisión hasta 2037, ratifica tribunal peruano

Medios locales y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) informaron este viernes que Montesinos, de 81 años, había solicitado que se refunda la condena a 19 años y ocho meses de cárcel que se le impuso en enero de 2024 en los procesos por violaciones a los derechos humanos conocidos como Pativilca y La Cantuta con la sentencia a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri como autor mediato.

Todos estos casos corresponden a asesinatos y matanzas realizadas por el grupo militar encubierto Colina, que funcionó durante el mandato de Alberto Fujimori en el combate contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Aunque la defensa argumentó que el cómputo de las penas debería ser desde el momento de la comisión del delito, la sala consideró por mayoría que "las resoluciones judiciales por sus propios términos deben ejecutarse al amparo del principio de inmutabilidad de la cosa juzgada".

La condena de 25 años, que se dictó en octubre de 2010, venció el pasado 24 de junio, pero el tribunal señaló que la respuesta a si un imputado tiene "la obligación de someterse a un proceso penal solo en un determinado momento (...) claramente es negativa".

En ese sentido, consideró que "la norma aplicable para este tipo de casos debe ser la que está vigente al momento de la emisión de la resolución firme, por consiguiente, la pretensión solicitada no puede ser amparada", agregó Aprodeh.

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De esa manera, la Tercera Sala Penal Superior de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada confirmó que la condena impuesta a Montesinos por los casos Pativilca y La Cantuta finalizará el 30 de septiembre de 2037.

Montesinos fue considerado el 'poder en la sombra' del Gobierno Alberto Fujimori, quien renunció a la jefatura de Estado por fax en noviembre del año 2000 para refugiarse en Japón, luego de que se descubriera una gigantesca red de corrupción liderada por su asesor, quien en los años siguientes fue procesado y condenado por casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.