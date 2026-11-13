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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 19:40

FAO y PMA darán apoyo técnico a Ecuador para atender necesidades alimentarias ante El Niño

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Guayaquil (Ecuador), 13 nov (EFE).- La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) brindarán apoyo técnico al Gobierno ecuatoriano para atender las necesidades alimentarias de las personas afectadas por el fenómeno de El Niño, informó este viernes la Vicepresidencia del país andino.

Por EFE
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El apoyo se concretó durante una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, en la que se creó una mesa técnica de seguridad alimentaria y nutricional que será liderada por la vicepresidenta, María José Pinto.

Pinto está ejerciendo desde el jueves como jefa de Estado ante la ausencia temporal del presidente, Daniel Noboa, quien tiene un permiso de 14 días para participar en la campaña de las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.

La mesa será un espacio de articulación interinstitucional que tendrá el objetivo de atender a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, poniendo especial atención en la primera infancia.

De acuerdo a la Vicepresidencia, la afectación de los sistemas productivos, el acceso a los alimentos y los medios de vida de las familias puede profundizar las condiciones de vulnerabilidad nutricional, especialmente en los niños menores de 5 años.

Por ello, las instituciones que forman parte de la mesa priorizarán la identificación de familias y territorios que requieren atención, así como la implementación de acciones oportunas para proteger el estado nutricional de la primera infancia y prevenir nuevos casos de desnutrición crónica infantil frente a los efectos de la emergencia.

El PMA y la FAO aportarán su experiencia técnica en asistencia alimentaria, transferencias monetarias, recuperación productiva y fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia y que ya está provocando precipitaciones intensas e inundaciones en zonas costeras de Ecuador.

A nivel nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) registra 12 personas fallecidas y 26.490 damnificadas desde el pasado 28 de agosto, cuando el Gobierno declaró una alerta roja en el país por la llegada del fenómeno.

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