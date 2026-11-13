Fnac Darty nombra al español Enrique Martínez presidente y consejero delegado

La decisión busca adaptar la gobernanza del distribuidor a su nueva estructura accionarial y garantizar la continuidad de la gestión, informó el grupo en un comunicado.

Martínez, director general de Fnac Darty desde julio de 2017, sucede como presidente a Jacques Veyrat, que presentó su dimisión junto con otros administradores.

El Consejo de Administración ha pasado de 14 a nueve miembros e incorpora a cinco nuevos consejeros, tres de ellos representantes de EP Group.

Kretinsky ha elevado su participación en Fnac Darty hasta el 69,3 % a través de su sociedad EP Group, tras adquirir un 40,87 % adicional en la oferta pública de adquisición lanzada en enero.

La operación consolida la posición de Kretinsky como accionista de control y limita la influencia indirecta del grupo chino JD.com, que tiene una participación superior al 20 % en Fnac Darty a través de su próxima adquisición del distribuidor alemán Ceconomy.