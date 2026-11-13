Francia califica de "irreversible" su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara

En un comunicado difundido por el Ministerio francés de Exteriores, Barrot abogó por la continuación del diálogo y renovó el apoyo de París al enviado personal del secretario general de la ONU en su labor de "facilitador", sobre la base de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad.

"El plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 constituye la única base para alcanzar una solución política justa, duradera y negociada", afirmó el titular de la diplomacia francesa, que subrayó que Francia sigue comprometida con un "arreglo político definitivo" de esta cuestión.

Durante el encuentro, ambos ministros elogiaron la asociación "excepcional" entre París y Rabat, y abordaron asuntos regionales e internacionales de interés común, en particular la situación en Próximo y Medio Oriente y en el Sahel.

La reunión se produjo en el marco del Foro Mundial de las Mujeres por la Paz, organizado por la asociación 'Les Guerrières de la Paix', en el que ambos titulares de Exteriores participaron en un panel de alto nivel.

Más de medio siglo después de la retirada de España del Sáhara Occidental, el conflicto ha dado un giro sustancial con el fin del mandato de la Minurso, la Misión de Naciones Unidas para la realización de un referéndum en el la excolonia española.

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Un veto cruzado de EE.UU y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU precipitó el pasado 31 de octubre el fin del mandato de la misión que fue creada en 1991 y no logró vencer las diferencias entre las partes para avanzar en la celebración de un referéndum de autodeterminación.

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización.