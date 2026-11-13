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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 14:55

Francia prevé entre 50 y 60 manifestaciones en quinto sábado consecutivo de protestas

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París, 13 nov (EFE).- Francia prevé entre 50 y 60 manifestaciones en todo el país en el quinto sábado consecutivo de protestas contra el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de los servicios públicos, encabezadas en esta ocasión por los 'chalecos amarillos' y asociaciones estudiantiles, mientras el Gobierno mantendrá un fuerte despliegue policial para evitar posibles incidentes.

Por EFE
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"Esperamos tener entre 50 y 60 manifestaciones en todo el territorio nacional", dijo el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en una entrevista a la cadena LCI, en la que advirtió de que la jornada presenta dificultades particulares debido a la ausencia de las principales organizaciones sindicales profesionales, como la CGT, que habitualmente notifican y organizan las manifestaciones.

"Para nosotros esto siempre resulta más preocupante, porque significa que las manifestaciones no estarán claramente organizadas por centrales sindicales. La organización queda en manos de sindicatos estudiantiles, que tienen menos experiencia y que, además, no siempre notifican las manifestaciones", señaló Nuñez.

El ministro advirtió además de la posible presencia de grupos violentos que podrían intentar alterar el desarrollo de las manifestaciones, atacar comercios y provocar destrozos en los centros de las ciudades.

En este sentido, mencionó la posible presencia de sectores de la ultraizquierda y de la extrema izquierda radicalizada.

Ante esas amenazas, el ministro mantendrá un dispositivo policial similar al desplegado en sábados anteriores, con unidades móviles y capacidad de respuesta rápida para hacer frente a grupos que puedan fragmentarse en pequeños núcleos e intentar esquivar los controles policiales.

"Habrá un despliegue anticipado de fuerzas y controles en profundidad", precisó el ministro, que advirtió de que se producirán numerosas detenciones si se registran actos de vandalismo.

El Gobierno prevé movilizar alrededor de 70.000 efectivos de las fuerzas del orden.

En París, los servicios de inteligencia barajan entre 30.000 a 60.000 personas en las calles, con un grupo de 300 a 600 radicales, según una nota interna a la que ha tenido acceso Le Monde, en la que expresan su preocupación por la existencia de otras dos manifestaciones: una contra la violencia contra los niños y otra contra el proyecto de ley sobre la presunción del uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.

El ministro también se refirió al movimiento de protesta en los institutos, que se mantiene desde mediados de septiembre, y afirmó que las acciones "residuales" que persisten presentan episodios de violencia, intentos de entrada por la fuerza en los centros educativos y lanzamiento de morteros pirotécnicos en el interior.

Indicó que existen investigaciones abiertas sobre una posible participación de una minoría de miembros del personal educativo en las movilizaciones violentas. Aseguró que algunos adultos del entorno de los estudiantes podrían estar animándolos a continuar las protestas, incluso mediante acciones violentas.

El ministro distinguió entre el apoyo legítimo a las asambleas estudiantiles y las conductas que, a su juicio, podrían constituir "complicidad", como facilitar material pirotécnico o incitar a cometer actos violentos.

"En una minoría muy reducida de casos, sí hemos detectado situaciones de complicidad", aseguró, aunque insistió en que las investigaciones judiciales siguen abiertas.

Nuñez defendió asimismo la actuación de las fuerzas de seguridad ante los incidentes registrados en los centros educativos, pero reconoció que las lesiones sufridas por algunos manifestantes, incluidos menores, están siendo investigadas por la Inspección General de la Policía Nacional.

Preguntado por las informaciones sobre una supuesta infiltración en el movimiento estudiantil por parte de los servicios de inteligencia rusos, con el objetivo de radicalizar las protestas, Nuñez aseguró que no dispone de confirmación de los servicios de inteligencia franceses que las respalden.

"Hay que ser prudentes con las injerencias extranjeras", afirmó, aunque sí señaló campañas de desinformación de algunos países para proyectar una imagen de "caos" en Francia.

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