Francia tiene "fuertes sospechas" de injerencias tras amenazas de bomba en aviones en UE

"Vemos claramente la posibilidad de que exista una injerencia extranjera. Rusia y posiblemente otros países quieren desestabilizarnos y organizan campañas de este tipo", declaró el ministro en una entrevista en la cadena LCI, en la que señaló que las alertas registradas en distintos países europeos podrían responder a acciones coordinadas.

Por tanto, dijo, "tenemos fuertes sospechas".

La Fiscalía de París abrió el 7 de noviembre una investigación para identificar a los autores de los correos electrónicos que difundieron las falsas amenazas y determinar si mantenían vínculos con potencias extranjeras.

Francia había detectado el día anterior cuatro nuevas amenazas contra vuelos que atravesaban su espacio aéreo. Tres de los aviones aterrizaron en el aeropuerto parisino de Orly y otro en el de Burdeos, donde fueron inspeccionados por equipos de desactivación de explosivos sin que se encontraran riesgos para los pasajeros.

La oleada de alertas del 6 de noviembre afectó también a numerosos países europeos y llevó a la Comisión Europea a activar un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros.

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Nuñez indicó hoy que los servicios de inteligencia franceses mantienen contactos con sus homólogos europeos y con organismos como Europol para esclarecer el origen de las amenazas y determinar si forman parte de una campaña coordinada de desestabilización.