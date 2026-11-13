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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 14:55

Fuga de publicidad en TikTok tras la denuncia de contenido sobre abuso sexual infantil

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Madrid, 13 nov (EFE).- Grandes corporaciones españolas como El Corte Inglés, Banco Santander y Moeve han suspendido su publicidad en la red social TikTok en medio de la investigación en España sobre la presencia de contenido de abuso sexual infantil en ella, informó este viernes la plataforma de verificación de contenidos Maldita.es.

Por EFE
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La fuga de publicidad coincide con la publicación este viernes de la última entrega de la investigación 'El hogar de los pederastas' realizada por Maldita.es, titulada 'Cuidado con dónde te anuncias en TikTok: tu publicidad puede aparecer junto a vídeos de abuso sexual infantil'.

En la secuencia de visualización de esos contenidos aparecen anuncios de distintas marcas, entre ellas los citados grupos españoles, pero también conglomerados internacionales como Samsung, Colgate o Adobe, denuncian los investigadores.

Las revelaciones han llevado al Banco Santander y la energética Moeve a suspender sus campañas publicitarias a nivel global, una decisión también adoptada por El Corte Inglés, el mayor anunciante de capital español en 2025, informó Maldita.es en su artículo, en el que promete ir actualizando potenciales bajas publicitarias.

Por su parte, la cadena de supermercados Eroski anunció en un comunicado la suspensión cautelar de sus anuncios en TikTok y expresó su "rechazo absoluto" a toda forma de abuso, explotación o violencia sexual contra menores y cualquier otro colectivo.

El grupo vasco considera "inadmisible" la difusión de contenidos que vulneren los derechos y la dignidad de los menores, cuya protección "debe estar por encima de cualquier interés comercial", y reclamó a las plataformas digitales medidas eficaces para prevenir, detectar y eliminar estos contenidos e impedir su difusión y monetización.

La Fiscalía española ha presentado una denuncia contra TikTok en los juzgados de Madrid por posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil que hubieran podido perpetrarse en la red social, en la que pide, con carácter urgente, la retirada de esos contenidos.

La Agencia Española de Protección de Datos, por su parte, anunció que va a pedir a TikTok información concreta sobre las actuaciones que está adoptando para retirar los susodichos contenidos de su red antes de ordenar el bloqueo que impida el acceso a ellos.

Desde el Gobierno central han llegado a pedir al ente que se plantee la suspensión de la actividad de TikTok en España.

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