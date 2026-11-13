Ghana será el primer país africano en acceder a financiación climática con Coalición LEAF

Así lo señala este viernes en un comunicado la organización medioambiental Nature 4 Climate, que destaca que esto se produce después de que la iniciativa internacional Architecture for REDD+ Transactions (ART) emitiera en el contexto de la cumbre del clima en Antalya (Turquía) los primeros créditos de reducción de emisiones jurisdiccionales TREES de alta integridad para ese país.

Esa iniciativa pretende incentivar a los gobiernos a proteger y restaurar sus bosques, reducir la deforestación y combatir el cambio climático.

En lo que respecta a Ghana, se espera que esta emisión genere aproximadamente 43 millones de dólares en pagos iniciales por parte de los compradores y las compras iniciales cubrirían unos 4 millones de toneladas, a un precio de entre 10 y 13 dólares por tonelada.

El comunicado precisa que esto permite que se lleven a cabo transacciones con los participantes públicos y privados de la Coalición LEAF, entre ellos los gobiernos del Reino Unido y Noruega, así como empresas y organizaciones como Amazon, Bayer, PwC y Walmart Foundation.

Ghana se convierte, además, en el primer país en recibir créditos TREES que cumplen los Principios Básicos del Carbono del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como resultado, millones de dólares en financiación climática procedentes de los compradores de la Coalición LEAF comenzarán a llegar a Ghana a medida que se realicen las transacciones de créditos y esos fondos se canalizarán a través de un intermediario financiero independiente.

Según el plan, más de dos tercios de los ingresos netos se destinarán directamente a las partes interesadas locales, que integran agricultores, comunidades y autoridades.

El programa jurisdiccional REDD+ de Ghana abarca unos 2,5 millones de hectáreas de bosque en 10 regiones del sur y el centro de ese país y se centra en el paisaje agroforestal del cacao de la Zona de Bosque Alto de Ghana, donde la expansión agrícola, la tala ilegal, la minería y los incendios forestales siguen impulsando la deforestación.

Para afrontar estas amenazas, Ghana ha puesto en marcha un programa integral que incluye el desarrollo de sistemas agroforestales sostenibles, el fortalecimiento de la gobernanza forestal y de la aplicación de la legislación, la gestión forestal comunitaria y la restauración de zonas forestales degradadas.

Ghana fue uno de los primeros en firmar un acuerdo para acceder a financiación climática de la Coalición LEAF durante la COP28. Con este logro, se convierte en el tercer país del mundo en recibir créditos TREES en el marco del programa ART, después de Guyana y Costa Rica.

Emmanuel Armah-Kofi Buah, ministro de Tierras y Recursos Naturales de Ghana, indicó en el comunicado que se trata de un "logro histórico" que reconoce el compromiso de sus comunidades, agricultores y Gobierno "con la protección de los bosques de Ghana, al tiempo que impulsamos el desarrollo sostenible".

Para Katie White, ministra de Transición Climática del Reino Unido, el país africano es "pionero en la protección de los bosques" y esos pagos "permitirán ampliar la financiación forestal de alta integridad y recompensar a los países que contribuyen a frenar la deforestación".