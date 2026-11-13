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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 14:10

Guardacostas de Trinidad y Tobago recuperan dos cadáveres más de un accidente marítimo

Imagen sin descripción

San Juan, 13 nov (EFE).- La Guardia Costera de Trinidad y Tobago (TTCG, en inglés) informó este viernes que recuperó dos cuerpos más de los pasajeros que desaparecieron el pasado día 8, tras el choque de dos embarcaciones, en aguas al noroeste del país caribeño.

Por EFE
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En un comunicado de prensa, los guardacostas detallaron que uno de los dos cadáveres se encontró la víspera en la noche, en Scotland Baym, y el otro esta mañana en los alrededores de la zona de Cannings Point.

Aunque la agencia dijo que al momento no ha confirmado las identidades de los fallecidos, algunos medios locales informan que los dos cadáveres encontrados son los de Titus Agustine, de 25 años, y Kieyanna Seechan, de 17.

El primero de los cuerpos se encontró varias horas después del de Anil Ahyee, de 38 años.

Según la prensa local, todavía quedan dos personas por encontrar, que serían Amir Ali, de 18 años, y Lorenzo Oliver, de 35.

Los guardacostas trinitenses dijeron, además, que una embarcación de la institución zarpó esta mañana a alta mar mientras el personal continúa con las operaciones de búsqueda de los demás desaparecidos.

"La TTCG asegura al público que las operaciones de búsqueda y rescate continúan en curso, y que se están realizando todos los esfuerzos posibles para localizar a las personas cuyo paradero aún se desconoce", aseguró la institución.

"La Guardia Costera sigue trabajando en estrecha colaboración con sus agencias asociadas y mantiene su compromiso con las labores de búsqueda en curso", enfatizó.

Según la investigación policial, el accidente ocurrió en la tarde del 8 de noviembre cuando una embarcación de 28 pies (8,5 metros) de eslora, donde viajaba dieciocho personas, chocó con otra embarcación de 29 pies (8,8 metros) de largo, en la que iban catorce ocupantes.

Tras el impacto, la embarcación más grande se hundió y cinco personas desaparecieron.

La mayoría de los pasajeros fueron rescatados por pescadores que se encontraban en la zona y al menos siete viajeros fueron llevados a diversos centros asistenciales, entre ellos, el Centro Médico St. James y el Hospital General de Puerto España.

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