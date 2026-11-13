Guterres en la COP31: quienes se lucran destruyendo el planeta no pueden dictar su futuro

"Debemos confrontar la influencia desproporcionada del lobby de los combustibles fósiles", afirmó en su última intervención en la COP31 de Antalya, su última cumbre climática, ya que abandona el cargo a finales de año.

"El futuro de nuestro planeta no puede negociarse bajo los términos de quienes se lucran con su destrucción", agregó.

"Sabemos qué está pasando. Qué lo está causando. Y sabemos qué tenemos que hacer. Los combustibles fósiles causan la crisis climática. No hay un camino creíble a la seguridad climática sin abandonarlos", indicó.

El político portugués hizo balance de casi diez años al frente de la ONU, durante los cuales, aseveró, ha intentado contar la verdad sobre el cambio climático, aunque resultara incómoda o fuera mal recibida.

"Mi responsabilidad nunca ha sido hacer que los hechos resulten más convenientes", sostuvo, antes de recordar que el calentamiento del planeta agrava el hambre, los desplazamientos, la deuda y la competencia por la tierra y el agua.

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"No se puede construir la paz en un planeta en llamas", dijo.

Guterres defendió que la acción climática atraviesa todas las tareas de Naciones Unidas, desde erradicar la pobreza hasta proteger los derechos humanos, y denunció la injusticia de que quienes menos han contribuido al problema sufran sus peores consecuencias.

Su despedida estuvo acompañada de una petición de acelerar una transición justa para abandonar los combustibles fósiles, tanto por razones climáticas como económicas y de seguridad.

"Tenemos una situación de injusticia estructural, aquellos que contaminan más no han creado las condiciones necesarias para responder de forma adecuada a las necesidades de quienes sufren", manifestó.

Guterres aseguró que la dependencia del petróleo y el gas expone a los países a las sacudidas de precios y a la inestabilidad geopolítica.

"Cambiar de proveedores no resuelve el problema, pero reducir la dependencia, sí", declaró.

El secretario general respaldó ampliar las energías limpias, pero insistió en que su crecimiento debe traducirse en una reducción real de la producción, el consumo y las emisiones de los combustibles fósiles.

También apoyó la electrificación, aunque recalcó que su generación debe ser limpia.

Guterres advirtió de que superar los 1,5 grados de calentamiento es ya inevitable y pidió limitar al máximo esa situación para volver después por debajo del umbral.

Para ello, reclamó recortes inmediatos de emisiones de alrededor del 6 % anual durante los próximos años.

Con los compromisos nacionales actuales, alertó, el mundo se dirige hacia unos 2,5 grados de calentamiento a finales de siglo, una situación que calificó como una "receta para la catástrofe".

Ante esos impactos, exigió más apoyo a los países vulnerables y recordó que incluso triplicar la financiación para adaptación cubriría menos del 30 % de sus necesidades.

Pese a las advertencias, Guterres reivindicó el avance de las renovables y sostuvo que un futuro energético más limpio y seguro está al alcance de la mano si se ponen los medios para ello.