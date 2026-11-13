Irlanda prevé que Europa decida en 2 semanas quién la representará en negociaciones de paz

El asunto se abordará, dijo Martin, en el almuerzo de trabajo de una cumbre europea informal que se celebra este viernes en la capital irlandesa.

"Creo que ahora está claro que Europa estará en las conversaciones y los debates de hoy se centrarán quizás tanto en el contenido como en el tipo de paz que Europa quiere para asegurar una paz sostenible", además de sobre "quién representa a Europa", dijo en declaraciones a la prensa.

En ese contexto, el primer ministro irlandés, cuyo país preside la UE este semestre, indicó que no espera que la decisión sobre la representación europea se decida este viernes en Dublín, ya que la reunión es informal, pero si consideró que tiene que decidirse "en la próxima semana o dos".

Opinó que probablemente haya "una dimensión del E3 (Alemania, Francia y el Reino Unido) en esa futura representación, pero también subrayó que hay países de la "Coalición de Voluntarios" como Noruega como el Reino Unido que han tenido "un papel significativo".

Con vistas a esas futuras conversaciones con los rusos, dijo que "Europa necesita ser muy clara en términos de lo que constituiría una paz sostenible para el continente en el futuro" y que, en ese ámbito, "las garantías de seguridad son una parte significativa", así como los aspectos relativos a la reconstrucción de Ucrania y el futuro apoyo dentro de la Unión Europea (UE).

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El jueves el enviado especial estadounidense para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, aseguró que los socios europeos podrán participar en una próxima ronda de conversaciones con representantes de Moscú y Kiev para tratar de poner fin al conflicto, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, diera su visto bueno.