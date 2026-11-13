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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 08:05

Japón y México acuerdan impulsar el comercio bilateral y la cooperación energética

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Tokio, 13 nov (EFE).- Japón y México acordaron este viernes impulsar el comercio bilateral y la cooperación energética, durante un encuentro en Tokio entre el canciller mexicano, Roberto Velasco, y su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi.

Por EFE
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En declaraciones a los medios tras la reunión, Motegi dijo que ambos países planean celebrar la primera reunión de su Diálogo Económico de Alto Nivel a comienzos de 2027.

El mecanismo, que busca incrementar el comercio bilateral, fue anunciado en agosto durante una visita a México del ministro japonés.

"Asimismo, confirmamos que continuaremos y fortaleceremos nuestra cooperación en el sector energético, incluido el petróleo", destacó Motegi tras el encuentro.

Velasco dijo que sus dos reuniones con Motegi demuestran que Japón y México buscan "un marco renovado en los ámbitos político, económico y de cooperación".

Además del Diálogo Económico, ambos responsables hablaron también de su programa conjunto para atender la problemática del sargazo en el mar Caribe, y celebraron los avances del Grupo de Trabajo para fortalecer la relación bilateral, anunciado durante la visita de Motegi en verano.

"Con ello cumplimos el compromiso de la presidenta (mexicana) Claudia Sheinbaum y de la primera ministra (japonesa) Sanae Takachi de conducir esta relación con rumbo fijo hacia una agenda más dinámica y de mayor alcance frente a los retos del contexto internacional", aseguró el canciller.

Velasco llegó este viernes a Tokio para una visita de tres días que incluirá también encuentros con directivos de empresas japonesas y con la comunidad científica mexicana en Japón.

Después, el canciller mexicano tiene previsto desplazarse a Shenzhen (China), para participar junto a la presidenta Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el 18 y 19 de diciembre.

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